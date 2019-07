Alberto Fernández dijo que tiene previsto "desdolarizar las tarifas"

Política Cristina Kirchner suspenderá sus actos de campaña para visitar a su hija en Cuba

Consultado sobre los supuestos riesgos de su alianza con la senadora de Unidad Ciudadana, Fernández fue tajante en negar que esa alquimia vaya a condicionar su autonomía en caso de ser electo presidente."No va a ser un poder bicéfalo, yo voy a ser el presidente. Y así como no intervine en las listas nadie va a intervenir en mis ministerios. Si detrás de este planteo quieren quebrarnos a Cristina y a mí, no lo van a lograr. ¡No me van a hacer pelear nunca con Cristina! ¡No voy a romper nunca con Cristina!", aseveró."En algún momento Duhalde se puso contra Néstor, y Cristina nunca se va a poner contra mí. De eso estoy seguro", resaltó."No pienso pelearme más con Cristina, nunca más en mi vida. Tarde 10 años en recuperar nuestro afecto, no lo voy a perder. Solo podemos llegar al gobierno para escribir una página de gloria que es que los argentinos vuelvan a ser felices. Ese es el compromiso mío y de ella", agregó.Sobre el papel que tendrá el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Sergio Massa, Fernández dijo que lo imagina cumpliendo "un rol importante en la Cámara de Diputados"."A mí me encanta escucharlo decir que quiere ser presidente y tiene razón en tener ganas. Lo valoro mucho", dijo sobre el tigrense, a quien le prometieron la presidencia de la Cámara baja como parte del acuerdo electoral para que se sumara al Frente de Todos.En otro orden, Fernández indicó que no tiene pensado volver a subir las retenciones al sector agroexportador y que tiene previsto "desdolarizar las tarifas" de servicios públicos, aunque no retrotraerlas a los valores que se cobraban años atrás."Lo que se dio, se dio y está terminado. Lo que nosotros tenemos que resolver es cómo manejarnos hacia adelante", aclaró.