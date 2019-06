Destacan resultados de la misión comercial entrerriana a Chile

El gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Producción, llevó a cabo la misión comercial a Chile. Una oportunidad de desarrollo para las 11 empresas que participaron en las más de 50 reuniones de negocios con sus pares chilenos. Desde la provincia y la embajada destacaron la misión.



"Como balance de cierre de esta misión comercial fue exitosa por varios factores: primero porque venimos trabajando con la embajada muy fuertemente con lazos institucionales muy férreos y hoy se vuelve a reafirmar ese trabajo colectivo, mancomunado entre el gobierno nacional, provincial y el empresariado entrerriano en este caso" explicó el secretario de Producción, Álvaro Gabás, luego de la reunión de cierre con el Ministro Consejero Jefe de Cancillería, Carlos Mascias y los empresarios.



"En segundo término, los empresarios entrerrianos estaban muy satisfechos con esta misión comercial. Han logrado preacuerdos o primeros lazos comerciales con los empresarios chilenos, y esto demuestra la seriedad y el trabajo de muchos años que viene llevando adelante", apuntó el funcionario y destacó el desempeño de "los emprendedores, que tuvieron una buena receptividad, y que poseen una gran potencialidad para lograr un desarrollo económico o comercial acá en Chile".



En ese maro, Gabás, quien estuvo acompañado por el titular del Área de Exportaciones, Santiago Escales y el subsecretario de Jóvenes Emprendedores, Pedro Gebhart, también puso de relieve la "política de Estado que está desarrollando el gobernador Gustavo Bordet para promover la inserción de nuestras exportaciones en todo el mundo.

En ese marco se inscribe esta misión comercial a Santiago de Chile. Es una decisión estratégica la que tomó nuestro gobernador porque ese es el camino para dinamizar nuestra economía y generar más puestos de trabajo".



Por último, el funcionario provincial valoró "la tarea que viene llevando adelante el Área de Exportaciones de la Secretaría de Producción, que se sigue consolidando, que sigue trabajando en el proyecto para crear una agencia de promoción de las exportaciones y las inversiones en nuestra provincia", dijo y concluyó: "por estos varios factores creo que fue una misión exitosa y queremos seguir trabajando, y año tras año seguir consolidando este mercado".



También durante la reunión en la que participaron todos los integrantes de la misión, el jefe de la Embajada Argentina en Santiago de Chile, Carlos Mascías, destacó que el encuentro con funcionarios y empresarios entrerrianos permitió "visualizar y analizar cómo ha sido la experiencia de lo que han tenido en sus reuniones".



El ministro habló de los resultados de la Misión Comercial entrerriana y contó que "a nosotros nos es muy importante escuchar del propio empresario, del propio exportador argentino y su experiencia de cómo el mercado está receptando la oferta en este caso de la provincia de Entre Ríos".



Además, el diplomático valoró que el encuentro con los entrerrianos permitió "ver cuáles pueden ser los problemas que tenga cada uno en su sector para poder hacer un buen análisis uno por uno de todos los empresarios y sus experiencias, porque no todo es lo mismo".



"Cada sector tiene su realidad, su potencialidad y su problemática. Entonces es difícil creer que podemos poner un paraguas para todos y actuar de la misma manera tratando de buscar la posibilidad y de solucionar los problemas que pueden aparecer", explicó.



Por otra parte, Mascías subrayó que "para nosotros es muy rico ver que, sobre todos los tres emprendedores que vinieron como parte de la misión, han tenido una receptividad muy buena, altísima" y resaltó que "con productos muy específicos, de alta tecnología y de rubros muy diferentes, la receptividad fue muy alta".



"Evidentemente todo esto está basado en el producto y la seriedad que las empresas pueden demostrar. Sin eso los negocios no salen, y si salen es por un vez. Para hacerlos permanentemente hay que contar con esto que estuvimos viendo en casi todos los empresarios que nos acompañaron hoy", remarcó el diplomático y destacó que "los potenciales clientes se quedaron sorprendidos y siguen sorprendiéndose de las capacidades que tiene el empresariado argentino".



Además, "nos vino muy bien la charla con sectores importantes como el arroz porque identificamos algunas de las problemáticas que están existiendo que no es tanto en la venta sino en algún momento del negocio. Por eso tenemos que trabajar Nación junto con provincia para solucionar esos temas".



"Creo que lo más importante que siempre nos queda es que este es un trabajo que hacemos entre todos, provincia, Nación y empresariado juntos. No puede una de esas patas fallar, no podemos estar exentos de trabajar juntos, porque así es como vamos a lograr los resultados positivos para instalarnos en el mercado", afirmó Mascías y subrayó "el profesionalismo que las provincias se están poniendo para sus departamentos de producción, de comercio exterior y eso creo que es algo que el empresariado y uno viéndolo desde el gobierno federal debe reconocer".



"Creo que el empresariado debe estar muy orgulloso y muy seguro de que va a recibir de la provincia y de su gobierno nacional todo el respaldo para poder hacer sus negocios. Así que creo que muy contentos es saldo que recibimos es muy positivo", concluyó el jefe de la Embajada.