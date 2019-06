Fernández: "Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri firma, lo haremos"

Economía Los productos del Mercosur que ingresarán a UE cuando entre en vigor el acuerdo

Política El Mercosur y la Unión Europea logran un histórico acuerdo comercial

Política Pichetto recordó que todos los gobiernos intentaron alcanzar acuerdo con la UE

El precandidato presidencial del, sostuvo este sábado, que podría revisar el acuerdo Mercosur-UE si accede a la Casa Rosada., dijo."A mí no me asusta firmar un acuerdo con la UE. Lo que si me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado.", aclaró el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner."Para que sirve integrarse al mundo así, si eso sólo significa pobreza y desocupación. Yo sé que el mundo se ha globalizado y sé que tenemos el desafío de enfrentar la globalización que es un hecho irreversible.. Podemos entrar al mundo con dignidad,. Es lo que le dijimos al FMI", continuó Fernández, al participar junto a casi todos los candidatos bonaerenses del congreso del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) que reeligió como secretario general a Ricardo Pignanelli y se llevó a cabo en el DirecTV Arena, ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas.Además, Cristina envió un video con felicitaciones a Pignanelli y los trabajadores de SMATA que no dejó de lado la arenga de campaña para construir "un nuevo Gobierno"."A Macri se le acabaron los semestres. Ya no es ni el primero ni el segundo, ya pasaron todos los semestres que podía utilizar y no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama.", expresó el postulante presidencial del Frente de Todos.El exjefe de Gabinete subrayó que la Argentina "es un país que piensa en los bonos del Tesoro o del Banco Central antes de pensar en la inversión y en el trabajo, un país desvergonzado que paga el 75% de tasa de interés y desemplea a millones de argentinos".En este sentido, volvió a comparar la situación actual con la de 2001 y a recordar la gestión de Néstor Kirchner. "Cuando ellos nos dejaron encerrados en el laberinto de la deuda con Néstor lo transitamos y descubrimos cómo se sale.", remarcó Fernández.En tanto, Cristina manifestó en su saludo por video que "en la crisis de 2009" su gestión pudo "abordar el problema de la planta de General Motors entre los trabajadores, el Estado y la empresa" y agregó: "Ahora tenemos que involucrar al conjunto de la sociedad en estas soluciones y para ello necesitamos un nuevo Gobierno, que vuelva a poner a los argentinos y argentinas en el centro de sus prioridades y sus decisiones".Otra de las oradoras del acto fue la candidata a vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quien subrayó que las "ventas automotrices cayeron al 51%" y puso el eje en la "pérdida de derechos" que a su criterio impuso la política económica de la administración de Macri."Por qué no seguir teniendo esos derechos de irnos de vacaciones, de ahorrar unos pesitos, comprarnos nuestra casa, nuestro auto", señaló la intendenta de La Matanza y compañera de fórmula de Axel Kicillof en Buenos Aires."Lo que pueden hacer este 27 de octubre es despedir al Presidente para poner fin a este oprobio", sostuvo el diputado y candidato a la reelección, que también disparó contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y afirmó: "Votar a Vidal es votar a Macri, es votar más desocupación, es votar el acuerdo con el FMI".