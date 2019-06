Harfuch: "El veredicto que emana del pueblo tiene una legitimidad muy superior"

El juicio ciudadano

Juicios con jurados populares

Desconfianza en el Poder Judicial

Durante dos días en los tribunales entrerrianos se debatió sobre la implementación del sistema de jurados populares, que la Constitución Nacional prevé desde 1853 y la Constitución Provincial prevé desde 1933.Andrés Harfuch es defensor público en la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados; lleva años bregando por la implementación de esta herramienta y ha volcado sus estudios en el libro El veredicto del jurado, de reciente publicación.En su paso por Paraná, Harfuch ensayó una respuesta a la pregunta sobre por qué no se ha logrado reglamentar el juicio por jurados: "Argentina es un país que ha atravesado situaciones muy difíciles, que ha tenido sesenta años de estado de sitio, interrupciones constitucionales y dictaduras militares muy fuertes., del expediente escrito, que atenta contra eso porque tenemos una herencia española que es contraria al sistema de juicio por jurados. Ahora, que se ha logrado avanzar hacia la oralidad, se impone cumplir con la Constitución".El juicio por jurados establece que una persona, en lugar de ser juzgada por un juez profesional, sea juzgada por sus pares, hombres y mujeres que no sean abogados ni tengan vínculo laboral con organismos estatales.Es un juicio común, que en principio se implementaría para delitos graves que tengan penas superiores a los veinte años de prisión, "donde hay un juez que instruye al jurado, el fiscal, el abogado defensor, el acusado y junto a ellos hayy son ellos quienes van a tomar la decisión sobre la culpabilidad o inocencia de esa persona por unanimidad".Harfuch consideró en declaraciones radiales aque el sistema de jurados populares "es un avance formidable, porque si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo, no solo en Entre Ríos, es queEl magistrado afirmó que "en Argentina hay muy buenos jueces técnicos que toman muy buenas decisiones todos los días. Sin embargo,que al caso que les toca juzgar; los jurados, en cambio, por su propia posición, son las personas más libres frente al caso;".

Resistir las presiones

Más libres para decidir

"Conozco jueces que antes de dictar un veredicto se hacen la señal de la cruz porque no saben si al otro día no los van a echar. Hay algunos buenos jueces que a veces toman decisiones impopulares, pero que son las que hay que tomar, y los medios los destrozan. La sociedad no puede aceptar esas decisiones. También hay malos jueces que toman malas decisiones y la ciudadanía se enardece por una absolución injusta o una condena injusta. Eso es un fenómeno mundial porque vivimos en una sociedad hipermediatizada.", agregó Harfuch.Según dijo, las investigaciones en aquellas provincias donde se ha instrumentado este sistema demuestran que existe un nivel de coincidencia del 78 por ciento entre las sentencias de los jueces técnicos y" y enfatizó que "". Fuente: (Página Judicial).-