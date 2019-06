Representante de municipales destacó la reunión de Iosper y la ministra de Salud

Sobre la trascendente reunión que se realizó en IOSPER con la presencia de la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, el Presidente del IOSPER, Fernando Cañete, prestadores de la Obra Social y los Directores de la misma, el representante de los trabajadores municipales, Adrián Gómez, destacó la importancia del encuentro "donde todos los sectores pudieron expresar los lineamientos generales de lo que considero, vectores de un debate sobre políticas sanitarias que desde hace unos meses se vienen dialogando, inclusive en reuniones previas con el resto de obras sociales que atienden a los afiliados en la provincia y en ese sentido destacar el trabajo que nuestro presidente de IOSPER, Fernando Cañete, viene desarrollando en charlas y reuniones previas, que permiten empoderar los intereses generales en común que tenemos todos los sectores protagonistas de la salud en Entre Ríos", afirmó GómezAdrián Gómez, señaló que "no debe soslayarse esta apertura del Gobierno Provincial, a través de la Ministra Sonia Velázquez, en viabilizar la discusión sobre todos los aspectos necesarios, tampoco el esfuerzo de los prestadores en evitar una eclosión del sistema de financiamiento y prestación de los servicios, donde específicamente señaló que debe comprenderse que el bienestar general debe volver a ser el centro de las decisiones judiciales. En algunos casos, ciertos fallos, nos obligan a pagar medicamentos en etapa de experimentación (con sumas impactantes desde lo económico), facilitándole los costos de investigación a los laboratorios extranjeros, sin evidencia científica que los avale; medicamentos que cuestan millones de pesos y que esa plata debe salir de los mismos recursos que ya poseemos, es decir a otros debe reducírseles o demorar las prestaciones", sostuvo el representante.Además agregó que "el IOSPER, es una de las obras sociales con el nivel más bajo de aportes, y conjuntamente con el ministerio y prestadores estamos dialogando sobre alternativas para lo que es medicación de alto costo y nuevas tecnologías, entre ellas regulaciones que nos brinden un mínimo marco de previsibilidad; las soluciones no pueden pasar solamente por mayores ingresos, que de hecho es muy importante, pero también en el mismo nivel debemos avanzar en protocolos, variables de prácticas médicas, prescriptores, entre otras", explicó."Nosotros no estamos planteando estos encuentros pensando solo en IOSPER, y hemos encontrado un eco favorable en la administración del Gobernador Bordet, nuestra intención es avanzar en encontrar soluciones de fondo, que nos permita planificar, ya que es incompatible la seguridad social y políticas sanitarias, sin la debida planificación a varios años, a décadas, ese es nuestro norte", agregó el Director por el Agrupamiento Municipal.Por último, señaló que "es imposible que los sectores individualmente, solo de acuerdo a sus intereses, salgan de la crisis; por el contrario armonizar, compatibilizar y planificar es un deber y una responsabilidad que asumimos realizar para el beneficio de todos los entrerrianos", sostuvo.