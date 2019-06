Prevén que el adicional por antigüedad sea implementado en forma escalonada

Política Jerarquizados protestaron por el veto municipal al adicional por antigüedad

Sobre el impacto ante el cambio de gestión

Concejales de Paraná e integrantes de la Asociación del Personal Superior (APS) mantuvieron una reunión este viernes con el objetivo de analizar una alternativa a la ordenanza vetada por el Ejecutivo municipal, a través de la cual se modificaba la escala de porcentuales para la determinación del adicional por antigüedad para los agentes de la administración local."Trabajamos en la búsqueda de consensos que nos permitan garantizar de esta ordenanza, que si bien es beneficiosa para los trabajadores, requiere de una sustentabilidad económica que permita su aplicación, y con un impacto menor en un posible déficit de la Caja de Jubilaciones", explicó ael edil Luis Enrique Ríos (FpV).Es que de acuerdo a lo que comunicó, están frente a "un grave problema" al analizar la posibilidad de confeccionar un nuevo proyecto para la aplicación del adicional por antigüedad."Cuando hablamos de sustentabilidad económica de la ordenanza, tenemos poco conocimiento sobre el estado real de las arcas municipales, y un informe remitido por la secretaría de Hacienda, indica que el total de las partidas presupuestarias al mes de abril se encuentran ejecutadas al 86%, lo cual prevé que pasados los tres meses habría una ejecución del 100% de las partidas", adujo al respecto."Evidentemente, no se contaría con los recursos económicos, y necesariamente debería haber una ampliación presupuestaria, la cual pueda garantizar el cumplimiento de esta ordenanza", analizó el concejal Ríos.Fue en ese sentido que como alternativa, "no se planteó reducir los porcentajes, sino, hacerlo de manera escalonada para que el efecto se vaya amortiguando en varios meses".En la oportunidad, Ríos reconoció que otro de los inconvenientes para analizar una alternativa a la ordenanza que preveía el adicional por antigüedad, es el cambio de gestión que se producirá en el mes de diciembre."A la luz de los informes que tenemos, que a mitad del ejercicio 2019 están prácticamente comprometidas todas las partidas, lo cual, en la previsibilidad para lo que vaya a hacer la gestión que viene, tiene un impacto importante también", apuntó el edil.E insistió: "Cuando hablamos de la sustentabilidad económica de la ordenanza, nos referimos al monto que se estaría comprometiendo para que la nueva gestión pueda cumplir con la misma. Es algo que se debe analizar desde el estado real del municipio y la planificación estratégica de la nueva gestión"."El error está en que no se cuentan con datos reales y oficiales, a excepto de este informe que ingresó ayer, sobre el estado real de las arcas municipales", remató.