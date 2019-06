Diputados "enviaron nota" haciendo saber su rechazo a Graham

El acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria para limitar los discursos durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados evitó que el debate por la designación de la nueva Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se prolongara de manera extensa. Pero sobre todo, impidió que quedaran expuestas una vez más las fuertes divergencias entre "verdes y celestes". Porque el hecho de que Marisa Graham esté a favor del aborto le generó un fuerte rechazo de parte de los sectores que abogan por "las dos vidas".



Con el argumento de que este miércoles se tratarían temas consensuados, la cuestión se resolvió votando el tema a mano alzada, lo que despertó el fastidio de quienes querían no solo exponer contra la candidata propuesta para el cargo, sino también -y sobre todo- votarla en contra.



Alcanzó a expresarlo durante la sesión la diputada macrista Cornelia Schmidt-Liermann, una caracterizada militante celeste, que al intervenir por otro tema quiso dejar claro su molestia porque no se hubiera permitido exponer a quienes querían hacerlo en contra.



Parlamentario.com tuvo acceso a una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados por un gran número de diputados nacionales para manifestar su voto negativo a la designación de Graham. La mayoría de ellos del oficialismo, a los que se sumaron varios de la oposición.



La nota fue suscripta por los diputados del Pro José Núñez, Pablo Torello, Carmen Polledo, Jorge Enríquez, Martín Maquieyra, Osmar Monaldi, Cornelia Schmidt-Liermann, Paula Urroz, Martín Grande, Alvaro González, Lucas Incicco, Astrid Hummel, Stella Huczak, Ezequiel Fernández Langan, Gabriel Frizza, Pablo Torello, Juan Aicega, Martín Medina, María Carla Piccolomini, Sebastián Bragagnolo, Gastón Roma, Héctor Stefani, Javier Pretto, Nicolás Massot y Alejandra Caballero; los radicales Nadia Ricci, Julián Dindart, Gabriela Burgos, Horacio Goicoechea, Estela Regidor, Martín Hernández, Miguel Nanni y Aída Ayala.



También firmaron Paula Oliveto Lago, Alicia Terada, Lucila Lehmann, Orieta Cecilia Vera González y Leonor Martínez Villada. Asimismo suscribieron la nota la tucumana oficialista Beatriz Avila.



Por la oposición, firmaron los renovadores Marco Lavagna, Carla Pitiot, Gustavo Bevilacqua, Alejandro Snopek y Vanesa Massetani, además del cordobés Juan Brügge, el santafesino Luis Congitiani y el catamarqueño Julio Sahad.



En la previa a la sesión, sectores antiabortistas habían hecho llegar a cada diputado cartas en las que les solicitaban que no permitieran el nombramiento de Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.



"Al adherir a la Convención de los Derechos del Niño, nuestro país reconoció que 'todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida' (inc.1 art.6). Y declaró que la República Argentina "entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad", art. 2° de la Ley Nº 23.849. Por lo tanto quien tendrá a su cargo la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país debe poner su máximo empeño en defender a todos los niños argentinos desde la concepción y hasta los 18 años", expresaron en la carta.



Los sectores celestes anticipan que se reorganizarán para cuando se dé el debate en el Senado, con el objeto de rechazar ese nombramiento.

Parlamentario.com.