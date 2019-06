Adicional por antigüedad: Este viernes habrá una reunión entre concejales y APS

Política Jerarquizados protestaron por el veto municipal al adicional por antigüedad

Los cuestionamientos al veto municipal

El Concejo Deliberante no consiguió la mayoría especial de 10 ediles para rechazar el veto del Ejecutivo al adicional por antigüedad. Ante el descontento de los trabajadores que se encontraban en el recinto, los concejales presentes, 9 en total, resolvieron: "Pasamos una instancia de prueba porque lamentablemente no contamos con los dos tercios en la sesión del Concejo, para la insistencia de la ordenanza y desestimar el veto hecho por el presidente municipal".De acuerdo a lo que comunicó, se logró,Según se informó, para reconstruir una ordenanza que no sea vetada, se designó a un edil por cada bloque para oficiar de interlocutor en la reunión de mañana. Participarán Luis Enrique Ríos (FpV), Karina Llanes (Cambiemos), Santiago Gaitán (Paraná de Pie) y Luis Díaz (UNA)., valoró el secretario gremial de la APS, Ariel Garay.El Concejo Deliberante tiene plazo hasta la próxima sesión del 5 de julio para insistir con el rechazo al veto."Pasaron las elecciones, los trabajadores quedamos entrampados y no queremos que esta ordenanza haya sido utilizada tanto por el oficialismo y la oposición", apuntó Lebrán, al tiempo que aclaró que el adicional por antigüedad "es una norma universal que abarca a los que recién comienzan y a los que ya tienen antigüedad, además de los jubilados".Respecto de los cuestionamientos realizados por el titular de la Caja de Jubilaciones, Garay aclaró: "No afectaría a las jubilaciones porque son más 5200 empleados los que aportan por antigüedad, y solo percibirían este adicional 1600 jubilados".A través del decreto Nº 1210, de fecha 18 de junio pasado, el intendente Sergio Varisco vetó en forma total una ordenanza aprobada por unanimidad del Concejo Deliberante en la sesión del 31 de mayo último, que modificó la escala de porcentuales para la determinación del adicional por antigüedad que se modifica a los agentes de la administración local.El veto municipal iba a ser tratado en la sesión del HCD de este jueves, en la cual se necesitaba del acompañamiento de los dos tercios del cuerpo para que la ordenanza quede en pie, pero ante la falta de quorum, se decidió convocar a una reunión para este viernes en la que se tratarían las pautas para delinear una nueva ordenanza.