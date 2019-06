Para Fernández, hay jueces que "han forzado mucho" causas contra Cristina

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó hoy que hay jueces que "han forzado mucho" distintas causas para "involucrar" a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, aunque reconoció que pudo haber cometido "una falta o un descuido ético" cuando la empresa del contratista Lázaro Báez pagó alojamientos en un hotel de su propiedad."A partir de hechos que por ahí son ciertos, no tengo pruebas de que sean ciertos, hay un enorme esfuerzo por involucrarla a ella. Se ha forzado mucho (las causas judiciales) para involucrar a Cristina", sostuvo el dirigente peronista.En diálogo con FM Metro, el ex jefe de Gabinete consideró que "es un disparate magnífico respecto de Cristina por lo menos" la causa por presuntos sobreprecios en obras públicas en Santa Cruz por la que la senadora nacional enfrenta un juicio oral."En la causa obra pública los argumentos para procesarla son que Cristina como Presidenta debía saber qué pasaba debajo de ella porque la obra pública se hace a partir de un presupuesto nacional y la acusan de mandar los presupuestos al Congreso y de haberlos promulgado después", señaló.Y añadió: "Los presidentes no intervienen jamás en una licitación, ni (Mauricio) Macri ni Cristina. Cristina como era la jefa del Estdo tenía que saber todo lo que pasaba. Pero Paolo Rocca de Techint, estaba acusado de que su persona más inmediata confianza, Luis Betanaza había pagado coimas pero los jueces dijeron que no, que Betnaza no puede saber lo que pasa en Techint y que Rocca puede no saber lo que hace su principal asesor. ¿Pero cristina tiene que saber lo que pasa en toda la administración pública? Por favor, esto es tan obvio que no entiendo por qué lo estamos discutiendo".Sobre los alquileres de Lázaro Báez en hoteles de la familia de Cristina Kirchner, Fernández dijo que se trató de "29 millones de pesos en diez años" cuando el empresario realizó obras públicas por "4 mil millones de pesos"."Puede ser una falta ética, un descuido ético, tal vez lo fue pero una cosa es eso y otra cosa es el delito", advirtió el precandidato presidencial.El dirigente peronista insistió en que "hay jueces que han dicho cosas increíbles" y que deberá ser el Consejo de la Magistratura el que analice esos fallos. (NA).-