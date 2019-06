Zuiani sobre el adicional por antigüedad: "En el HCD nunca se debatió"

Política Jerarquizados protestaron por el veto municipal al adicional por antigüedad

El veto del Ejecutivo municipal a la ordenanza que fijó una nueva escala de cálculo para el adicional por antigüedad iba a ser tratado en la sesión del HCD de Paraná de este jueves. En la oportunidad, empleados municipales, nucleados en la APS, se manifestaron a favor del proyecto, pero finalmente, no hubo quorum y se retiraron del recinto.Es que se necesitaba del acompañamiento de los dos tercios del cuerpo para que la ordenanza quede en pie. Pero la ausencia de algunos de los concejales impidió su tratamiento.que iba a tratarse "la incidencia de un proyecto que, en su momento, planteamos que no podía ser analizado sobre tablas porque necesitaba de un análisis presupuestario. Además, porque esto afecta, no solo las arcas municipales, sino también, la Caja de Jubilaciones, ya que hablamos de una gravedad y lesividad a los intereses"."Entendemos la necesidad de los trabajadores, pero nuestra función es de cumplir, en un marco de legalidad, nuestra función", argumentó la edil, al tiempo que reveló que la implantación de este adicional por antigüedad implicarían "150 millones de pesos al año, que no fueron presupuestados"."La ley 10.027 prohíbe que se hagan imputaciones de partidas presupuestarias que no estuvieran contempladas en el presupuesto, es una cuestión de legalidad del acto; y la ley castiga con la nulidad, los actos que se hicieran en contravención al presupuesto aprobado a fines del año pasado", detalló Zuiani.Finalmente, la concejal apuntó que "en el HCD nunca se debatió este tema. Con total irresponsabilidad, el FpV lo aprobó el día de la presentación"."Este debate nunca estuvo en el ámbito parlamentario, que es donde deben darse los debates que tengan que ver con presupuesto", remarcó.