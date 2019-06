Marcha contra la droga y narcos en ciudad entrerriana: "La gente tiene miedo"

Los políticos, la Justicia y Sedronar

Colón marcó en silencio contra las drogas. Antes de iniciar la marcha, el Padre Néstor Toler dialogó con Canal 5 y El Entre Ríos. Los políticos, la Justicia y el trabajo del Sedronar, entre los temas a los que hizo referencia el sacerdote.organizada por Pastoral de las Adicciones de la Parroquia Santos Justo y Pastor, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Drogas.Desde Plaza San Martín y hasta Plaza Washington, vecinos y referentes de instituciones. Antes de comenzar, el Padre Néstor Toler dialogó con Canal 5 y diario"La marcha de hoy es. Por eso, esta marcha no apunta a la cantidad. Más allá de que nos gustaría que estuviese todo el pueblo, los jóvenes, los educadores, apunta a visibilizar y volver a ponernos de pie", expresó el sacerdote."Hay gurises que están saliendo de la droga y los vemos en misa, vienen al Santísimo. Están recuperando su dignidad y eso no tiene precio", agregó.-En estos años hubo una toma de conciencia de la realidad.. En todos estos años no tenemos un diagnóstico, nos falta una estratégica. Las Iglesias Católicas y Evangélicas estamos trabajando muy jugados, pero no tenemos un proyecto armado como ciudad y hacia eso tenemos que apuntar para hacer las cosas en serio. Hay que exigírselo al nuevo gobierno como una necesidad imperiosa.-Es la verdad. A mí me hace llorar eso.. En esta gravedad estamos.-No, creo que hay mucho miedo. Ha sido un tiempo muy difícil y yo como cura, he vivido un tiempo muy difícil, pero no hay que callar,. Como comunidad la clave es trabajar con los jóvenes en prevención, rehabilitación, en crear conciencia y armar proyectos.-No. Sé de algún caso y luego terminaron puestos en libertad. Esto habla de un proceso que estamos haciendo como ciudad y eso es una gracia., gente que está para eso, me parece que tendrían que estar al frente de esta marcha. Si sos responsable, ponele la vida. El árbol se conoce por sus frutos, sino es pantalla. Fuente: (El Entre Ríos).-