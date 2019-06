Jerarquizados protestaron por el veto municipal al adicional por antigüedad

Sobre los fundamentos del veto municipal

A través del decreto Nº 1210, de fecha 18 de junio pasado,aprobada por unanimidad del Concejo Deliberante en la sesión del 31 de mayo último,El veto municipal iba a ser tratado en la sesión del HCD de este jueves, en la cual se necesitaba del acompañamiento de los dos tercios del cuerpo para que la ordenanza quede en pie., explicó a, la Alejandra Lebrán, dirigente gremial de la APS.Y agregó: "El mismo día de la sesión en la que se aprobó el proyecto, el intendente municipal emitió un comunicado en el que indicaba que esto iba en coincidencia con las cuestiones políticas de reconocimiento que venía implementando hacia los trabajadores"."Nos llama la atención que una vez terminadas las elecciones y con el resultado que todos conocemos, el mismo intendente que hizo levantar la mano a sus concejales, hoy haya vetado una conquista y un logro que es para los trabajadores", apuntó la gremialista."Vamos a pelear con uñas y dientes para que en la sesión de hoy, se insista o si no da quorum, pase para la otra sesión", anticipó Lebrán, previo al inicio de la sesión en el HCD, al tiempo que indicó:, remarcó.Se recordará los fundamentos de su decisión, el jefe comunal sostuvo que "la erogación interesada no se encuentra presupuestada y que la misma podría afectar posibles incrementos salariales que integren a todo el personal municipal".Más adelante subrayó que "por las características del estipendio, tendría impacto en la situación en que se encuentra la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, cuyo déficit se transparenta en el estudio del Presupuesto General de la administración provincial -ley Nº 10.660- aprobado por decreto 01/19 Ministerio Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia".Fue en ese sentido que Lebrán aclaró: "El HCD habilita al Poder Ejecutivo a evaluar el presupuesto y a, obviamente, ampliarlo, con lo cual a la partida presupuestaria podría tenerla". Asimismo, apuntó: "No somos nosotros los que dejamos el déficit en la municipalidad".Respecto de las declaraciones de Elías, Lebrán comentó que "5266 trabajadores aportan este adicional por antigüedad, que es remunerativo, y son 1600 municipales los que lo cobran. Con lo cual, a la Caja le llegará ese dinero que se le descontará porque es remunerativo".De acuerdo a lo establecido en el Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos (Ley provincial 10.027) en su artículo 107, si el cuerpo legislativo no insistiese en su sanción en el plazo de 15 días hábiles, el proyecto quedará rechazado y no podrá repetirse en las sesiones de este año.Si el Concejo insistiera en su sanción por el voto de los dos tercios (10 votos) de la totalidad de sus miembros, el mismo se convertirá en ordenanza.