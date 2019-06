Asamblea y retención de servicios en Obras Sanitarias

Foto 1/2 Foto 2/2

Trabajadores de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná, nucleados en ATE, realizan una asamblea y retención de servicios en la mañana de este jueves para reclamar por la falta de vehículos para trabajar.



En declaraciones al programa El Despertador de Elonce TV, José Franco, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE, argumentó la medida tomada y explicó que "llegamos a esto porque no hemos podido hablar con las autoridades sobre lo que nos pasa en el servicio. Hoy por hoy tenemos un solo equipo para hacer reparaciones en un radio de 90.000 personas y es imposible hacer esa tarea".



"Hacemos esta retención para ver si el Ejecutivo puede darnos una solución", agregó. La medida, que comenzó a las 7 se extiende por dos horas.



El dirigente aclaró que este reclamo "no es nuevo. Venimos haciéndolo años anteriores, viendo que a nuestra tarea la están haciendo empresas privadas y queremos que la ciudadanía lo sepa".



Por otra parte, Franco mencionó que "a la vez nos estamos sumando al reclamo de la APS para defender el adicional por antigüedad"; teniendo en cuenta que este jueves ingresará al Concejo Deliberante el veto del Ejecutivo a la ordenanza que fijó un nueva escala de cálculo para el adicional por antigüedad para municipales.



En tanto que el delegado de ATE en Obras Sanitarias afirmó que "la situación es preocupante porque se está dañando nuestra fuente laboral. Queremos pedirle disculpas a la sociedad porque no se garantizan la totalidad de los servicios pero también tienen que entender que es una forma de revalidar los impuestos de los ciudadanos pidiendo por los vehículos, las herramientas y el estado de Obras Sanitarias".



Sobre cómo se vienen realizando los trabajos, Hernán explicó que "hay muchas reprogramaciones porque quedamos a criterio de la capacidad vehicular que hay en el establecimiento. Al no tener siquiera ni el 30 por ciento de los vehículos, no se pueden cumplir con todos los trabajos".



Finalmente, indicaron que no descartan profundizar las medidas en caso de no tienen una respuesta positiva al reclamo. Elonce.com