Media sanción del Senado a cambios en la ley de procedimientos Constitucionales

En el desarrollo de la sesión los Senadores, por pedido del representante de Concordia, Ángel Giano, aprobaron sobre tablas un proyecto de ley que autoriza la transferencia, a título de donación, a favor de la municipalidad de Concordia, inmuebles con destino a la realización de obras de urbanización, viviendas, saneamiento, radicación y con fines culturales y recreativos, en complejos habitacionales que ya fueron construidos.



Procedimientos Constitucionales



Los Senadores dieron tratamiento, con despacho de comisión al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica los artículos 1°, 5 bis, apartado B, 11, 15, 16 35, 51, y el capítulo V de la Ley N° 8369.



El texto determina que "Las personas humanas o jurídicas tendrán acción de amparo contra toda decisión, acto, hecho u omisión de autoridad administrativa, judicial o legislativa en ejercicio de funciones administrativas, funcionario, corporación o empleado público provincial, municipal o comunal, o de un particular, que en forma actual o inminente, amenace, restrinja, altere, impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional o Provincial, con excepción de la libertad individual tutelada por el Habeas Corpus.



Si el titular del derecho lesionado estuviere imposibilitado de ejercer la acción, podrá deducirla en su nombre un tercero".



Fundamentos



Fue el senador Lucas Larrarte, miembro informante, el que recordó que la actual normativa tiene ya 30 años, tiempo durante el que se sucedieron las reformas de las constituciones de la provincia y de la Argentina, con la introducción de cambios que motivan claramente la necesidad de cambiar la ley vigente.



Añadió que también se modifica la orgánica de tribunales.



Después explicó que se incorporan normas sobre el procedimiento de amparo, y se incorporan cuestiones sobre la acción de inconstitucionalidad. "Se cambia la forma de hacer este reclamo".



También se modifica la intervención del Superior Tribunal de Justicia en los casos de amparo o de la inconstitucionalidad. Destacó los cambios que permiten la celeridad en la intervención del Alto Tribunal.



Otro elemento que se introduce es el destinado a que puedan existir sentencias contradictorias.



"Va a readecuar el sistema de competencias para un trámite más equitativo en la inconstitucionalidad", aseguró Larrarte, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.



"No somos ingenuos", dijo Kisser



Por su parte el Senador Kisser agregó que hay cambios a un sistema de amparo que reclamaba reglamentaciones. Recordó la incorporación del amparo en la Constitución de 1933 para atender cuestiones urgentes.



"Es una modificación que había que hacer", aseguró, por la reforma de la Constitución Nacional, que plasmó institutos importantes que no existían. Como Larrarte, destacó el trabajo fecundo de la Constituyente entrerriana de 2008, que lo amplió, incorporando por ejemplo el amparo ambiental.



Historió cómo se ha agilizado el uso del Amparo, "muy diferente a lo que pasaba en la década del 70", opinó el letrado, hoy representante del departamento Paraná en la Cámara Alta, "los tiempos han cambiado, y con ellos, el amparo".



Indicó la importancia del Amparo en el resguardo de los derechos de salud.



"No somos ingenuos cuando analizamos y trabajamos este proyecto", puntualizó, revelando los reclamos que ha hecho el IOSPER en relación al tema que tiene una posición de defensa de los recursos de la obra social.



Hizo votos para que, al momento de resolver el Superior Tribunal en cuestiones de salud, sea en orden a salvar vidas, como ha pasado en un tiempo reciente. "Vamos a acompañar, pero llamamos a la reflexión y a la prudencia a los magistrados de todos los niveles para que no perdamos de vista la importancia de la vida de la persona, no la plata que pueda perder la obra social. Salvar vidas y mejorar la calidad de vida son objetivos del derecho", comentó.



"El apuro viene porque desde el IOSPER lo vienen pidiendo. No somos ingenuos. No desproteger a la sociedad es el anhelo de quien habla", cerró Kisser.



"Sin ánimo de polemizar", dijo Larrarte, estableció que la reforma se hace no pensando en un organismo en particular.



El proyecto fue aprobado en general y particular y fue girado a la Cámara de diputados.



Nuevos Agentes Penitenciarios



Los Senadores le dieron sanción definitiva al proyecto de ley mediante el que se crean cincuenta cargos de agentes penitenciaros en la jurisdicción de la Dirección General del Servicio Penitenciario.



En primer lugar, se ingresó el despacho de comisión que fue firmado hoy por la mañana.



El senador Kisser explicó que se trata de personal que hace el servicio específico en las cárceles, como, por ejemplo, atención y guardias.



"Es en parte motivado en el incremento de ingresos, lo que hace a la seguridad propia que se debe brindar a los reclusos respetando sus derechos humanos", destacó.



Reclamó conocer quién va a ingresar, lo que es derecho de los legisladores. Lamentó el incremento del delito y la existencia de muchos detenidos que están en las cárceles entrerrianas, pero son de origen Federal.



Destacó la aplicación de la ley provincial de Narcomenudeo, que por su correcta aplicación ha aumentado el número de ingresos en las unidades penales.



Adujo que la premura es en parte porque muchos ya están desempeñándose y con esto se regulariza la incorporación que ya está preparado para hacerlo.



Por su parte la Senadora Nancy Miranda, titular de la comisión de Peticiones y Milicias, enfatizó que estos cincuenta cargos son pocos en relación a la verdadera necesidad existente. "Es un paso, permite paliar en parte lo que se está demandando", resaltó.



Terrenos en Gualeguaychú



Los legisladores trataron sobre tablas un proyecto de ley, venido en revisión, que declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación varias fracciones de terreno ubicados en la ciudad de Gualeguaychú, para ser destinados a la apertura y continuación de la ruta nacional nº 136, hasta la altura de calle Adolfo Alsina.



"Son terrenos estratégicos para la futura circunvalación de la ciudad", explicó el Senador de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, quien agradeció a sus pares la sanción definitiva.



Comisaria en Gualeguay



Por pedido del Senador Francisco Morchio, el Cuerpo le dio sanción definitiva al proyecto de la diputada Mariela Tassistro, venido en revisión, por el que se autoriza al Gobierno de la provincia a aceptar la donación de un inmueble para ser destinado a la construcción de una nueva comisaría de la policía provincial.



"Gualeguay tiene problemas de Seguridad, hay situaciones que no deberían ser en una ciudad de 40000 habitantes. Se ha involucrado el municipio, con iluminación, con sistemas de Cámaras, pero hay que seguir buscando la forma de disminuir esa inseguridad que tiene la ciudad", reflexionó.



Gualeguay tiene en la actualidad de tres comisarias, y esta nueva estaría en el sudeste, en un lugar estratégico. Enfatizó la necesidad de trabajar en las coincidencias. "Felicito la iniciativa de la diputada, porque será una forma de aportar en la lucha contra la inseguridad", resaltó.



Homenaje a Eva Perón



En el turno de los homenajes el Senador de Concordia, Ángel Giano, recordó la figura de Eva Perón, que nació el 7 de julio de 1919. "Nos deberíamos preguntar cuanto tiempo es necesario para transformar", reflexionó, y señaló que, en su corta vida, fue artífice de un cambio social que se mantiene aún vigente, a través del Peronismo, que está plenamente vigente.



Resaltó la actuación de Evita durante la gesta del 17 de octubre de 1945, cuando "el subsuelo de la patria sublevada" salió en defensa del entonces coronel Perón.



Destacó la protección de los niños, los ancianos, de los más humildes, enfatizando la eliminación de la sociedad patriótica (que tomaba a los niños como objetos) y el impulso que le dio a la aprobación del voto femenino.



Recordó los libros escritos por Evita, y sus acciones "que la convirtieron en un ícono, una mujer capaz de enfrentar a los poderosos mientras mantenía una comunicación franca y genuina con los más humildes, que tenían en su acción política su mayor defensa".



"Lo que decía lo llevaba a la práctica, haciendo carne en la Argentina aquello de que donde hay una necesidad, hay un derecho", agregó el legislador.



Estableció que "fue una mujer amada y odiada", convertida después su muerte en un símbolo poderoso e imborrable. No dejó de mencionar el ultraje cometido contra su cadáver, que se mantuvo oculto 18 años, lo que quizá acrecentó aún más su figura.



Después, el Senador Giano, hizo una mención a la artista Isabel Sarli, "La Coca", oriunda de Concordia, recientemente fallecida, que fue reconocida por el Senado Provincial en el año 2008.



Una figura de la cultura argentina, ampliamente reconocida por su trayectoria, que recibió múltiples homenajes, siendo designada en 2012 como embajadora cultural de la Argentina por el Estado Nacional.



Homenaje a la UCR



Por su parte el Senador Raymundo Kisser recordó que se cumplen hoy 128 años del nacimiento formal de la Unión Cívica Radical. "Partido que generó otros partidos, que nace a fines del siglo 19 con el empuje de inmigrantes que venían buscando libertad y trabajo, buscando un crecimiento para ellos y sus hijos", afirmó.



Añadió que cuando nació la UCR, el pueblo no elegía. "Se manoteaban las libretas y se direccionaba el voto", recordó, agregando que jóvenes de aquellas épocas lejanas comenzaron a luchar por el voto libre, contradiciendo un espíritu conservador excluyente que había en esos tiempos.



Mencionó documentos y acciones públicos que llevaron al nacimiento de la Unión Cívica de la Juventud. Aparecieron también participaciones revolucionarias en 1890. "El nacimiento no fue fácil y más de la mitad de la historia libre de este país se debe escribir mencionando a la Unión Cívica Radical" dijo Kisser.



Estableció la importancia de la ley Sáenz Peña, que permitió la llegada de Hipólito Irigoyen a la presidencia de la República Argentina.



El legislador del departamento Paraná elogió el impulso de la unión cívica a la reforma universitaria. También dijo que fue la UCR impulsó el voto femenino en 1919, pero no lo pudo imponer. Habló de los derechos civiles dados a la mujer durante el gobierno de Alvear y ensalzó elementos dados al trabajador en el segundo período Irigoyenista, como el descanso dominical.



También mencionó las ideas que desde la UCR llevaron a la reforma constitucional posterior a la caída y proscripción del peronismo.



"Ser radical es un estilo de vida", lanzó en el Recinto Kisser, mencionó una necesidad de autocrítica y lamentó el golpe de 1930, que tronchó según su mirada, las posibilidades de desarrollo de la Argentina. "Pido disculpas si hiero a alguien, pero debía decirlo, porque es el último homenaje que puedo rendir en este sentido porque mi mandato termina en diciembre", concluyó.



Empleados Estatales y Legislativos



La Senadora de Federal, Nancy Miranda dejó un saludo especial para los empleados públicos que se preparan para festejar su día, enfatizando la importancia de sus tareas en todos los niveles.



Hizo lo propio con los empleados legislativos, agradeciendo de ellos la tarea en orden a su actividad específica, la que permite a los senadores llevar adelante su mandato.