El Ventilador: Algunas opiniones sobre las PASO

Pasará, pasará, pero el último quedará. Hasta ahora ese parece ser el único espíritu de las PASO el próximo 11 de Agosto. Es decir, saber si algún espacio o alianza no podrá participar en las generales de Octubre por obtener menos del 1,5% de los votos. Cosa muy poco probable en la mayoría de los frentes.



En todo el país son sólo 17 las provincias que tendrán internas y serán legislativas. Entonces la pregunta resultó inevitable por estos días... ¿para qué sirven las PASO?



¿Deben los partidos y alianzas definir ellos mismos sus candidatos a legisladores y presentarlos? ¿Es necesario que participen en las PASO las fórmulas que no se someten a elección, como las de Presidente y Vice?



El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:



-"El tema del sí o no a las PASO, es solo una cortina de humo para que no se hable de lo importante, que es el hambre, la desocupación y los índices de pobreza".

-"Es muy patética la lista del PJ. Estefanía Cora es la única mujer que hay en el peronismo; Blanca Osuna es invotable; Casaretto es de los que sólo hacen bien los mandados al poder. Sólo puedo rescatar a Kueider, lo demás es asqueroso".



-"La lista de Bordet es mitad del regreso de los muertos vivos y la otra mitad de los inútiles orgánicos al poder. Así está la política entrerriana".



-"Querer instalar un proyecto para eliminar las PASO es solamente para distraer la atención de la gente y que no se hable de la falta de trabajo, de los despidos y lo mal que la está pasando el pueblo".



-"El armado de las listas para las elecciones muestra el fracaso de los partidos políticos. Fueron armadas a dedo (de Macri y Cristina)".



-"Yo en las encuestas contesté como indeciso, porque no me interesa que sepan a quién voy a votar. ¿El voto no es secreto? Hay muchos que conozco que hacen lo mismo. Pero saben bien a quién van a votar".



-"Cuando ponen el cuerpo al debate de candidatos a senadores y diputados, no les da vergüenza sabiendo que es negociar su propio puesto de trabajo pedir el voto a todos nosotros y hacer todo lo contrario de lo que prometieron. O forman otro bloque, o no dan quórum, o no votan lo que corresponde. Es burla, y son conscientes ustedes. No tiene sentido discutir sobre las distintas alianzas, debatan sobre el bien que se merece la Argentina. ¿Qué votamos? Sólo nombres con egoísmo y orgullosos".



-"Almará lo trata de chorro al presidente. Si lo dice, debe tener pruebas. El pez muere por la boca".