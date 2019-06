El Ventilador: ¿Qué función cumplen las elecciones PASO?

Pasará, pasará, pero el último quedará. Hasta ahora ese parece ser el único espíritu de las PASO el próximo 11 de Agosto. Es decir, saber si algún espacio o alianza no podrá participar en las generales de Octubre por obtener menos del 1,5% de los votos. Cosa muy poco probable en la mayoría de los frentes.



En todo el país son sólo 17 las provincias que tendrán internas y serán legislativas.



El caso de Entre Ríos es un ejemplo. Pero aquí todos iremos a las urnas sólo para votar la interna de Juntos por el Cambio. Los demás frentes, en lo que respecta a legisladores, presentaron una sola opción.



Entonces la pregunta resultó inevitable por estos días... ¿para qué sirven las PASO?



¿Deben los partidos y alianzas definir ellos mismos sus candidatos a legisladores y presentarlos? ¿Es necesario que participen en las PASO las fórmulas que no se someten a elección, como las de Presidente y Vice?



Hace unos días se supo que algunos diputados nacionales del radicalismo presentaron un proyecto, en el Congreso, para debatir la suspensión de esta instancia de elecciones.



La iniciativa despertó muchas voces a favor y en contra, pero no obtuvo el aval necesario para ser tratado. Aún así, la discusión quedó instalada en el seno de la sociedad y el ámbito político.



El diputado radical de Entre Ríos, Marcelo Monfort, es autor de uno de los proyectos presentados en la Cámara baja de la Nación.



Monfort reconoció las dificultades que tuvo el proyecto para prosperar, pero de igual modo convocó a tratar una propuesta suya redactada en 2017, "para que no vuelva a suceder lo mismo en 2021", según manifestó.



Mientras, las cartas están echadas sobre la mesa y el domingo 11 de Agosto las urnas nos esperan a todos los argentinos, en lo que será la primera elección a nivel nacional.



Y será, para los partidos y alianzas, una gran encuesta de intención de votos, a nivel País, para candidatos a Presidente.



Ahora bien... ¿qué boleta nos esperan a los entrerrianos en el cuarto oscuro?



¿Qué panorama dejará esta instancia electoral?



Hoy, en El Ventilador... preparados, listas, ya. Frentes y alianzas El sábado pasado venció el plazo para inscribir y presentar a los candidatos para legisladores nacionales de los diferentes frentes y alianzas. Y ya tenemos a los entrerrianos que buscarán sus lugares en las bancas nacionales de diputados y senadores.



Toda la atención se concentró principalmente en los dos frentes opositores y mayoritarios, que concentran casi todo el electorado en nuestra provincia: Creer Entre Ríos y Juntos por el Cambio.



En el primero, sorprendió un nombre para primer candidato a Senador que tal vez no tenga un alto nivel de conocimiento en la sociedad, pero sí muy importante en el ámbito político.



Se trata de Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación y mano derecha del Gustavo Bordet. Es oriundo de Concordia y lleva una larga trayectoria en la política y al frente de un puesto clave en la Casa Gris. Lo sigue, en segundo lugar, la actual concejal Estefanía Cora.



Por otra parte, el titular del IAPV, Marcelo Casaretto y la ex intendente de Paraná, Blanca Osuna, ocuparán los dos primeros lugares en la lista para Diputados.



En el frente Juntos por el Cambio la situación es bien diferente. Aquí habrá internas que se resolverán con las PASO de Agosto. Allí, los candidatos a senadores y diputados nacionales saldrán elegidos entre cuatro opciones.



Alfredo de Angeli encabeza la peleada lista "oficial". Va como primer candidato a Senador con la diputada provincial radical Gabriela Lena, como primera candidata a diputada nacional.



Pero el Pro y el radicalismo tendrá internas y la atención está concentrada, en la gran mayoría de los casos, en pegar con la lista oficial de Macri-Pichetto.



También tendrá internas el espacio encabezado por la fórmula Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Pero el actual espíritu polarizado del electorado hace que, en las proyecciones, no se vislumbre una posibilidad de legisladores que representen a este espacio a nivel nacional.



Así la cosas, los nombres comenzaron a rodar y será el 11 de Agosto la fecha que comience a definir, con mayor claridad, quiénes sí y quiénes no, como Diputados y Senadores de la Nación.