Urtubey: "Argentina debe superar la confrontación entre macrismo y cristinismo"

Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, contextualizó su visita a la ciudad de Concordia, en la importancia de revalorizar la figura de Martín Miguel de Güemes.



"No sólo fue un gran luchador por la independencia sino que fue el primer gobernador de mi provincia y un gran promotor de lo que significa la movilidad social", apuntó el mandatario.



Presencias y ausencias

En la previa, ya había trascendido que tanto el intendente Enrique Cresto, como el gobernador Gustavo Bordet no iban a estar presentes, dado que debían asistir a la capacitación en la modalidad de juicios por jurado; convocados por el Superior Tribunal de Justicia. Ambos, hicieron llegar sus conceptuosas notas, con saludos a la comunidad educativa y al mandatario visitante.



Entre los presentes, se pudo ver a al secretario de gobierno del municipio, Alfredo Francolini; el director de Cultura municipal, César Tisocco; el legislador provincial Alberto Rotman; el presidente de CTM, Roberto Niez; los concejales Nicolás Moulins y Alberto Zadoyko; y el vocal del CGE, Gastón Etchepare.



Concordia y el interior

Consultado por los medios locales, el actual precandidato a vicepresidente por el sector que comanda Roberto Lavagna no esquivó el tema y señaló que "no es la primera vez que vengo a Concordia y tengo una buena relación con el intendente". Subrayando que su interés pasa por el impacto de "las políticas públicas en el interior de la Argentina".



Criticando el modelo de especulación financiera que favorece el vivir en los grandes centros urbanos, Urtubey resaltó que "nosotros - que somos pueblos que vivimos de la producción y del trabajo - no encontramos un lugar que nos pueda contener".



PASO

Referido a la polémica en torno de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador salteño señaló que "habría que discutir todo, en otro contexto y no en el medio de un proceso electoral".



"No es bueno que un país modifique las reglas de juego en el medio de un proceso", insistió. Mencionando que si no se hiciera de esa manera, "es susceptible de pensar que se quiere beneficiar o perjudicar a uno u a otro".



Por último, y ya hablando de la reciente conformación del espacio político que lo presenta como precandidato a vicepresidente, Urtubey señaló que está convencido de la necesidad de que "la sociedad argentina debe superar esta confrontación entre macrismo y cristinismo". Es que "nos está haciendo mucho daño", argumentó. (Diario Río Uruguay)