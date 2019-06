Bordet: "El juicio por jurados será un paso adelante en calidad democrática"

"El juicio por jurados es un instrumento que acerca a la ciudadanía al Poder Judicial y mejora la calidad institucional", valoró anteel gobernador Gustavo Bordet, ante del acto de apertura de las jornadas sobre Juicio por jurados que se extenderán hasta el jueves en el salón de actos del Poder Judicial de la provincia."Entre Ríos tiene que tener la posibilidad para que se involucre a la ciudadanía en los casos penales, lo que significa generar confianza y mejorar la calidad democrática", destacó el mandatario provincial, al dar cuenta que el juicio por jurados existe en "otras provincias argentinas como Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza".En la oportunidad, adelantó que el proyecto tomará estado parlamentario la semana próxima para que ambas Cámaras Legislativas le den "el abordaje integral a fin de lograr los consensos y tener un instituto tan importante como el juicio por jurado en nuestra provincia"."Lo importante, no non las opiniones individuales, sino, que existan espacios de discusión", remarcó Bordet, al tiempo que comentó: "Es importante generar opiniones y definiciones y en este sentido".Bordet aclaró que "implementar el juicio por jurado no requiere de una gran logística". "Los jurados son ciudadanos que se inscriben, se eligen de acuerdo a sus antecedentes, méritos y capacidades; nunca se hace de manera arbitraria"."El juicio por jurados significará un paso adelante en calidad democrática", subrayó."El juicio por jurado se inscribe en la participación ciudadano, ante un Poder como el Judicial que muchas veces está distante de los problemas que tienen los vecinos, y a veces, los vecinos, sobre todo en materia penal, en temas muy sensible, el ciudadano tiene la posibilidad de opinar y participar", destacó el mandatario provincial.Finalmente, acotó que, "en el juicio por jurado, el veredicto solo es de culpabilidad o absolución, porque a las penas las fijan los magistrados y jueces que tienen los elementos técnicos para realizar las mismas".Por su parte, el titular del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, recalcó: "Después de 1933, desde que la Constitución lo incorporó, hubo varios intentos y creemos que este puede ser el momento".Fue en esa línea que se mostró de acuerdo con "no solo permitir la participación popular en las decisiones y valoraciones de los hechos, sino también en medir cómo funciona el sistema en Entre Ríos".Respecto de los alcances del proyecto, refirió que "prevé el pedido de pena en abstracto de 20 años en adelante" y respecto de la cantidad de integrantes, indicó que serían "12, pero hay provincias que tienen 9"."Se eligen y se excluyen, tanto por la acusación como por la defensa, y se analizan las aptitudes particulares de los que son elegidos. Reciben 1000 pesos diarios y se justifica con la carga pública", indicó."Lo importante es no excluir a nadie, excepto a los que saben Derecho de manera que la parte técnica no influya en la apreciación de los hechos", aclaró al respecto.Cuando se le consultó a Castrillón por qué es necesario juzgar bajo esta modalidad, éste destacó: "Cuando juzgamos desde la doctrina, se lo hace desde la letra fría y los antecedentes, pero cuando juzgamos casos como de reacción ante el peligro, vemos que para el ciudadano, el peligro no es solo cuando te golpean, sino cuando sentís el miedo; cuestión que muchas veces para el profesional del Derecho, una vez que el otro se dio vuelta, desapareció el peligro"."Esa sensación de lo que siente el ciudadano, hace que los mismos hechos sean valorados en forma distinta", destacó.