Frigerio: "No percibo que haya consenso para que se suspendan las PASO"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) "forman parte de las reglas del juego" y advirtió que no hay "consenso" entre las distintas fuerzas políticas para que se puedan suspender.



"Mientras esa ley subsista, hay que cumplirla. No percibo que haya consenso entre las distintas fuerzas políticas para que se puedan suspender las primarias de acá a agosto", sostuvo el funcionario nacional.



En declaraciones al canal A24, el dirigente del PRO señaló que "en su momento" el Gobierno había planteado la posibilidad de debatir la eliminación de las primarias.



"Lo cierto es que ese debate hay que hacerlo. Nosotros en su momento lo planteamos. Las PASO son una buena herramienta para dirimir internas, el problema es cuando tenemos PASO y no hay internas, es decir cuando hay listas únicas", remarcó.



Para el titular de la cartera política, "se requiere una ley para suspender" las primarias y estimó que "es muy difícil de acá a la próxima semana".



Por otra parte, Frigerio consideró que "hay muchas señales que indican que la estabilidad cambiaria genera una paulatina y persistente recuperación del poder de compra".



"Una mejora por el lado del consumo hará que las comparaciones interanuales sean positivas, porque estamos comparando a partir de ahora con momentos donde ya estaba la Argentina en crisis", señaló.



El ministro del Interior indicó que "la Argentina venía creciendo hasta abril del año pasado, cuando entra en crisis por un shock externo que encontró al país débil y mal parado".



"Ya la comparación de distintas variables económicas va a ir mejorando. Si logramos mantener la estabilidad en el mercado cambiario y logramos que la inflación vaya bajando, de la mano de esa baja va a venir una recuperación del poder de compra del salario y una mejora en el consumo que empiece a generar una reactivación de la economía", concluyó.