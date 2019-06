Espert usará el partido por el que se presentó Amalia Granata

El precandidato a presidente por el frente Despertar, José Luis Espert, ratificó su postulación pero lo hará con otro partido; UNITE, el mismo por el que se presentó la mediática y militante provida Amalia Granata, al ser electa como diputada provincial en Santa Fe.



"Como lo anticipé, seguimos en carrera con las mismas ideas y candidatos liberales. Soy precandidato a Presidente por el Frente Despertar, a través de UNITE, partido que le facilitó a Amalia Granata competir en Sta Fé. Hemos evitado el intento de proscripción del Gobierno. Vamos!", escribió en su cuenta de Twitter.



Espert ratificó de este modo que competirá en las elecciones, pese a que la Justicia Electoral retiró sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, luego de asegurar que registró irregularidades en los DNI inscriptos.



Por la mañana y en declaraciones a FM La Patriada, el economista había señalado que "pese al intento de proscripción del Gobierno sigo siendo precandidato por el Frente Despertar". Remarcó que "se sucedieron dos situaciones distintas con el mismo fin: que yo no participe de la contienda electoral, porque tienen miedo de que le quite votos al oficialismo".



Para Espert, "hay un tufillo raro y un intento fascista para que no participemos".



La polémica comenzó cuando el presidente del partido UNIR, Alberto Asseff (quien iba a participar del espacio de Espert), se pasó al oficialismo luego de que Juntos para el Cambio le propuso ir como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.



"Esto es muy raro porque nosotros en la sede del partido cargamos bien los datos, ya que además es imposible hacerlo mal porque si no el programa no los toma; y ahora, casualmente, todos los números de documento aparecen adulterados en un dígito", lamentó el pasado sábado al conocerse el pase de Asseff..



Por esto, sostuvo que "pelearemos el tema en la Justicia", porque además "es imposible que los casi cien inscriptos tengan un mismo error, un número adulterado del DNI", argumentó.