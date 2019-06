Alberto Fernández se reunirá con alto directivo del FMI: Qué le pedirá

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunirá este jueves con un alto directivo del FMI, a quien le adelantaría que en caso de ganar las elecciones pedirá una refinanciación de la fuerte deuda que el país mantiene con el organismo multilateral.



Fernández se reunirá con el representante para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.



El ex jefe de gabinete dijo que intentará que el FMI "entienda que ha cometido un error garrafal prestando el dinero a un gobierno para que le pague a los acreedores, y lo usó para pagar la fuga de divisas".



"El jueves viene el representante del FMI para el Hemisferio Occidental, quien me pidió una audiencia, y espero verlo y hablar con él", dijo Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.



El candidato del peronismo le informará a Werner que de ganar en las elecciones se pedirá una refinanciación de los vencimientos del pago de la deuda del acuerdo que firmó el organismo con el gobierno del presidente Mauricio Macri.



"Cuando hable con el Fondo voy a tener una noción más exacta de lo que quiere", anticipó el candidato presidencial por el Frente de Todos.



Añadió que "sé lo que le cuesta al país estar en default, si todavía no estamos en uno es porque vivimos una ficción a raíz de la plata que le pedimos plata al Fondo".