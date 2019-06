Elecciones: Por primera vez habrá menos de diez candidatos a presidente

El 11 de agosto próximo se llevarán a cabo las PASO que determinarán quiénes serán los candidatos que jugarán las elecciones generales de octubre. Luego del cierre de listas del pasado sábado quedó determinado que serán nueve los aspirantes al sillón presidencial, la cifra más baja desde la vuelta de la democracia.



A los lanzamientos ya confirmados de Juntos por el Cambio, con la fórmula Macri-Pichetto; Frente de Todos, con Fernández-Fernández; Consenso Federal, Lavagna-Urtubey; Frente de Izquierda, del Caño-del Plá; Frente Despertar, Espert-Rosales; y MAS, Castañeira-Mullhal, se suman el Frente Nos, con Gómez Centurión y Cynthia Hotton como vice (ya que no el frente no pudo inscribirse en la Provincia, donde la ex macrista iba a ir por una diputación); el Frente patriota, Biondini-Venturini; y el Partido Autonomista Nacional, del histórico Pocho Romero Feris, quien va secundado por Guillermo Sueldo (hijo de Horacio, el fundador del Partido Demócrata Cristiano.



Desde 1983 hasta la fecha se realizaron ocho elecciones presidenciales y nunca la cifra de candidatos bajó de diez. Por caso, el año que fue electo Alfonsín, fueron 12 los aspirantes a la presidencia. Ninguno de los partidos que conformaron aquella compulsa hoy forman parte del sello de la boleta que irá a las urnas. Incluso muchos de ellos dejaron de existir mientras que una buena cantidad forman parte de lo que será los principales frentes.



Seis años más tarde, Carlos Menem se impuso ante Eduardo Angeloz en una elección que contó con diez candidatos. En 1995, cuando fue reelecto, participaron once frentes mientras que en 1999 volvieron a ser diez. La gran diferencia y el caso récord sucedió en 2003, tras la renuncia de De la Rúa cuando fueron 18 las alianzas, partidos o frentes que dijeron presente. Si hoy se diera un caso como este, 11 de ellos quedarían afuera por no llegar al 1,5 por ciento de los votos necesarios para sortear las primarias. La elección también se dio en consecuencia ya que cinco aspirantes sacaron más del 14 por ciento del total del electorado.



Para el politólogo Raúl Timmerman lo que sucedió en 2003 responde a "que en ese momento no había ninguna fuerza consolidada y todos se creían con chances. Tal es así que hasta el ganador se dio de baja". Y en la comparativa con la situación actual, donde hay la mitad de candidatos, asegura que "ante un panorama de polarización muy grande, se achican los candidatos. Solo hay una tercera lista que asoma. El resto de las candidaturas son testimoniales. Por ende, son muchos los partidos que deciden formar parte de diferentes frentes para de alguna manera poder acceder a algún lugar en las listas o a promesas posteriores en caso de llegar al Ejecutivo".



Lo cierto es que el proceso también se da a la inversa. Y en ese escenario de polarización, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos (con el antecedente de la diferencia de 1.3 por ciento en lo que terminó el ballotage de 2015) salieron a la caza de la mayor cantidad de partidos para intentar achicar todo margen de diferencia.



Mientras que el macrismo quedó integrado por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica-ARI, el Partido del Diálogo, el Partido Fe, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Partido Unión Popular; el Frente de Todos sumó al Partido Justicialista, el Frente Renovador, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Proyecto Sur, Somos, Forja, Kolina, Nuevo Encuentro, Frente Grande y Partido de la Victoria.



La elección de Cristina Fernández de Kirchner, en 2007, fue otra de las más pobladas ya que tuvo 14 presidenciables. El 65 por ciento hoy no superaría el primer corte. Algo diferente a lo que sucedió cuatro años después cuando, ya con primarias, 7 de los 10 candidatos lograron acceder a las generales. Para finalizar, queda el ejemplo de 2015, cuando se presentaron 11 aspirantes.



Las nueve candidaturas que quedaron fijadas podrían bajar a ocho en caso de que la Justicia no falle a favor del Frente Despertar, quien sufrió de irregularidades sobre el cierre de las inscripciones de las alianzas.