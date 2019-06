Diputados del oficialismo piden suspender las PASO nacionales

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la utilidad de las PASO, y en esa línea dos diputados nacionales de Cambiemos pidieron suspender esa instancia electoral, aunque con distintos matices.



El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri, sugirió suspender las PASO para la categoría de presidente y vice, con el argumento de la falta de competencia que hay en ese nivel y "los altos costos de la elección".



"Las PASO salen 4 mil millones de pesos, que sin competencia interna son nada más que una encuesta carísima. Esos fondos podrían servir para construir 160 escuelas en todo el país", sostuvo el legislador mendocino.



Otra diputada radical, Gabriela Burgos, presentó una iniciativa que reformula el artículo 19 de la Ley 26.571, disponiendo que en los distritos donde no exista competencia interna para los cargos nacionales, no se deban realizar las PASO para esos cargos.



Según el proyecto, si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarían las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para los restantes cargos nacionales.



"Es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad, y no se debe obligar a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente", resaltó Burgos, quien sostuvo que así "se evitaría el enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas que supone la organización de las elecciones nacionales".



La ley que implementó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fue sancionada en el año 2009 durante el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.



La semana pasada, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, admitió la justificación de un planteo en ese sentido, al calificar a las PASO como "una gran encuesta nacional carísima".



De todos modos, aclaró que una decisión de ese sentido solo podría darse con "un acuerdo que pase por el Congreso".



