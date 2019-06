Urribarri se reunió con Cristina: "Logramos una enorme receptividad", afirmó

En Buenos Aires

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, compartió una actividad en el Senado, junto al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Producto de la reunión, Cristina no cumplió la obligación de concurrir a los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa "Vialidad".Fue la segunda vez que la actual senadora de Unidad Ciudadana se ausenta al juicio oral por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, luego de que faltara el pasado 3 de junio, por una reunión del bloque de senadores que integra. El encuentro con Urribarri duró dos horas, y participaron también legisladores, intendentes y productores del sector citrícola de la provincia de Entre Ríos, que vienen padeciendo la crisis del sector.Productores citrícolas fueron recibidos junto al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso. La ex presidenta y precandidata a la Vicepresidencia de la Nación dialogó durante dos horas junto a miembros del bloque Frente para la Victoria - PJ acerca de los graves problemas que atraviesa la cadena de valor y se elaboró una agenda de trabajo común.La audiencia fue pedida por Urribarri en mayo, ante el planteo de los productores, que semanas atrás realizaron un "frutazo" en el cual, a modo de protesta, regalaron sus naranjas en Plaza de Mayo. La intención fue plantear la posibilidad de motorizar algunas modificaciones normativas que ayuden a paliar la situación."Solicitamos esta reunión casi en situación de desesperación, cuando sucedió algo que jamás pensábamos volver a ver: nuestros productores regalando su cosecha en la Plaza de Mayo. Para peor, hubo tres cuadras de cola de gente que fue a buscar un poco de fruta. Todo un signo de época", explicó Urribarri."Ahora, con Cristina ya lanzada como candidata a la vicepresidencia y con grandes chances de definir junto a Alberto Fernández los destinos del país, desde la Casa Rosada a partir de diciembre, el encuentro cobró aún más relevancia. Nos acompañaron el intendente de Concordia, Enrique Cresto; el ex ministro de Producción, Roberto Schunk; y legisladores de nuestra provincia. Pudimos hablar de las necesidades actuales, pero también esbozar planes a futuro", comentó el ex gobernador respecto de la reunión.Durante el encuentro, Urribarri planteó los principales problemas del sector citrícola así como también de las actividades arrocera y apícola, otras de las principales economías regionales de Entre Ríos.En el sector apícola, en los últimos tres años y medio se pasó de 3.500 a 2.500 productores, y de 700 mil colmenas a 400 mil. Del mismo modo, en el sector arrocero, los pequeños y medianos productores pasaron de ser 250 a 100, a lo que se sumaron retenciones a la exportación de entre un 12 y 15 por ciento, lo cual contrasta con el 5 por ciento que aplicaba la gestión anterior y que además se compensaba."En el caso de la citricultura, sector en el que trabajan más de 100 mil personas, existe la necesidad de complementar con un paquete de medidas la emergencia declarada, que resulta insuficiente, ya que solo faculta al Poder Ejecutivo a postergar vencimientos. Respecto de la actividad arrocera, no se ha logrado todavía la declaración de emergencia", describió el ex gobernador.Luego, advirtió que se precisa avanzar con políticas de fomento para la exportación, en la constitución de un fondo, que permita hacer frente a situaciones de gravedad como la actual y en poner en marcha acciones que aporten transparencia a ambas cadenas de producción. "Hay que dilucidar cómo es que los 4 pesos por kilo que reciben los productores citrícolas se convierten en 80 pesos en la góndola, sin ningún tipo de valor agregado mediante", ejemplificó, antes de marcar la necesidad de armonizar los plexos normativos nacional y provincial.Por último, mencionó que "los altos costos, la desbordada presión impositiva, un mercado interno deprimido y los elevados precios de la energía" son algunas de las causas que llevaron a que, en el caso del citrus, las exportaciones cayeran un 4 por ciento luego de haber crecido un 20 por ciento entre 2011 y 2015, y en el caso del arroz, la superficie sembrada se haya reducido en la última campaña a menos de 60 mil hectáreas, siendo la más baja de los últimos 19 años.Enrique Cresto, en tanto intendente de la capital del citrus, describió la situación de esa actividad productiva en la ciudad y el impacto socio económico que supone. En este sentido, manifestó la necesidad de avanzar en un proyecto de ley de envasado en origen en la medida en que potenciaría fuertemente el desarrollo del sector y la consiguiente generación de empleo.El ex ministro de Producción, Roberto Schunk, brindó en la reunión un panorama detallado de los números de las cadenas de valor del citrus y del arroz, y luego tomaron la palabra los productores presentes. Plantearon las dificultades que atraviesan el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), Ariel Panozzo Garmarello; el vicepresidente, Dante Grigolato; el gerente de la entidad, Alberto Grigolato; y el titular de la cooperativa que administra la fábrica de jugos de Villa del Rosario, Gustavo Cichetto.La Federación del Citrus nuclea, entre otras entidades, a la Asociación de Citricultores de Concordia, la Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí, la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario y la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación.Además de exponer la compleja realidad del sector y de sugerir posibles medidas paliativas, los productores agradecieron a la ex presidenta y a Urribarri la decisión política y las gestiones que posibilitaron emplazar la fábrica de jugos que, entre otras cuestiones, "permitió la regulación del precio y la generación de valor agregado", precisó Cichetto, titular de la cooperativa que administra la fábrica.En esa línea, Dante Grigolato señaló que la fábrica permitió que la sequía sufrida meses atrás, no afectara la oferta en el mercado ya que posibilita el acopio en cámaras.A su turno, Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus, también recordó el trabajo conjunto realizado entre los gobiernos nacional y provincial de Cristina y Urribarri para la construcción en la zona de la principal obra de riego de Sudamérica. "Lamentablemente, los trabajos se paralizaron luego del cambio de gobierno y no hay perspectivas de que se retomen", indicó el productor, al tiempo que marcó la necesidad de reactivar instituciones del Estado vinculadas a la producción que perdieron jerarquía y capacidad de gestión."Como era de esperar, logramos una enorme receptividad por parte de Cristina, que conoce perfectamente la realidad de nuestra provincia. Ella formuló una serie de consultas y quedó establecida una agenda común en la que ya comenzamos a trabajar", resumió Urribarri al término del encuentro.Participaron de la reunión el presidente del bloque FpV-PJ, Marcelo Fuentes, y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, miembro de la Comisión de Agricultura de la cámara alta nacional. La delegación entrerriana estuvo integrada también diputados provinciales miembros de la Comisión de Legislación Agraria, del Trabajo, Producción y Economías Regionales de la cámara baja.