Urtubey: "Me da pena verlo a Massa mezclado con La Cámpora"

El precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, dijo que le da "pena" ver a Sergio Massa "mezclado con La Cámpora"."Me da pena ver a Massa con La Cámpora porque pensaba que era un dirigente que podía plantear futuro y algo superador. Y verlo mezclado en eso que no hace más que garantizar un esquema de poder que busca impunidad a mí me preocupa mucho, pero cada uno es artífice de su destino", afirmó Urtubey.En declaraciones a la, el compañero de fórmula de Roberto Lavagna volvió a cuestionar también a Miguel Ángel Pichetto, al sostener que cuando se sumó al oficialismo "privilegió su lógica personal"."Me ofrecieron la vicepresidencia de Macri, pero para mí no se resuelve por cargos. Yo colaboré con él, pero tengo una mirada diferente", agregó.Sobre la fórmula que comparte con Lavagna, el gobernador norteño explicó: "Planteamos privilegiar un modelo de país que un cargo personal".En el mismo sentido, la diputada Graciela Camaño, que buscará renovar su banca esta vez bajo el sello de Consenso Federal, consideró que Massa "no hizo lo mejor" al sumarse a las filas del Frente de Todos."No considero que Sergio Massa hizo lo mejor, y por eso sigo, aunque quería retirarme, son años de desaciertos, pobreza política y tiene responsables: Macri con su pésima gestión. Por eso, queríamos una propuesta superior a Macri y al kirchnerismo, no lo veo como acierto, quizás le sirve al dirigente", afirmó la diputada.