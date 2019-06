Fernández: "Si La Cámpora resolviera todo, Cristina sería candidata y no lo es"

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que no se "desdijo" de sus críticas a la expresidenta Cristina Kirchner, aseguró que no tiene "ningún miedo" en su vínculo con ella y rechazó que la agrupación La Cámpora "resuelva" los lineamientos políticos de la coalición opositora."Si La Cámpora resolviera en este espacio, Cristina sería candidata a presidenta porque es lo que quieren todos los chicos de La Cámpora. Pero ella creyó que era mejor ponerme a mí y eso habla muy bien de Cristina", enfatizó Fernández.Tras señalar que no tiene "ningún miedo" de sus acuerdos políticos con Cristina Kirchner, enfatizó: "Me llama la atención que el único que no tiene miedo de eso soy yo, que debería ser la víctima; no tengo ningún miedo"."Yo no me desdije de mis críticas a Cristina", afirmó el exjefe de Gabinete, quien afirmó que le ratificó a su compañera de fórmula sus "reclamos a la autosuficiencia" y a "lo que fueron gestos de soberbia" durante el anterior gobierno, a la vez que aseguró que lograron recuperar "la mejor amistad y el mejor vínculo".Fernández remarcó que no va a "seguir a la manada" y que siempre va a "seguir" en lo que cree, al tiempo que remarcó: "Si me quieren llevar a que me pelee con Cristina no lo voy a hacer, porque tardé mucho tiempo en recuperar mi amistad con ella y creo que ella, es muy importante en el futuro de la Argentina".Además, defendió la conformación de las listas y señaló que de los cuerpos que presentará la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires habrá a la cabeza "dos que fuimos muy críticos de Cristina, junto con Sergio Massa"."Y en Ciudad encabezarán tres personas que fueron muy críticas de Cristina", remarcó Fernández, quien consideró que fue "patético" cuando el peronismo se mostró "obediente", durante la gestión de su actual compañera de fórmula.En declaraciones a Radio Con Vos, subrayó: "Yo no quiero tener gente que me obedezca, hablaría mal de mí; no quiero que me obedezcan, quiero que me acompañen con convicción y quiero que si no están de acuerdo lo digan"."No quiero más la uniformidad del discurso. Con Néstor Kirchner criticamos el pensamiento único y después se construyó otro discurso único", puntualizó.En ese contexto, aseguró que en el frente electoral que lidera "todos" los sectores tuvieron que "dejar algo de lado", pero advirtió: "Lo que nunca vamos a dejar es la identidad y tampoco debe hacerlo Sergio Massa; nos unimos en la diversidad, no unirnos para uniformarnos".Por otra parte, pidió "ponerle fin al tiempo de la discordia" y señaló que no comparte la frase del actor Dady Brieva a favor de una "conadep del periodismo", aunque se preguntó "por qué no puede pensar eso" el integrante del trío Midachi" y pidió "respetar" las posiciones de todos los sectores."¿Por qué no podemos convivir en esa diferencia? ¿Por qué debemos maltratarnos por la diferencia? Yo no voy a ser el presidente de la venganza", indicó. (NA).-