Iosper retomó convenio con neurocirujanos: Permitirá operaciones de columna

El Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) firmó hoy un convenio con la Asociación Entrerriana de Neurología y Neurocirugía (AENN), que garantizará las prácticas de segundo nivel y permitirá autorizar un cupo mensual de operaciones de columna, informó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.Desde el 10 de julio de 2014, Iosper no tenía un convenio con este grupo de profesionales, pero "luego años de negociaciones llevadas adelante por los integrantes del Directorio Obrero Adrián Gómez, Fabián Monzón, Fermín Beltzer, Ricardo Bertonchini, en su momento Marcelo Pagani y ahora Diana Hepp, y Nancy Asselborn, con la colaboración del médico asesor de Presidencia de Omar Yazda, se pudo definir el acta acuerdo con la AENN", indicó Cañete.En ese sentido, remarcó la importancia de lo rubricado, ya que se definió en el acta "el compromiso por parte de los neurocirujanos de brindar servicios de segundo nivel, es decir, cirugías que tengan que ver con neurocirugías, y se estableció un cupo de cirugías de columna que podrán realizar", precisó.En ese sentido, aclaró que sólo quedaron excluidos los bloqueos: "cervical, dorsal y lumbar facetario, reticular o epidural guiado por radioscopia, TAC, con ozonoterapia".Además, precisó que Iosper autorizará siete cirugías de columna por mes, conforme a módulos y valores vigentes. También aclaró que las prácticas que se realicen por motivos de urgencia debidamente acreditadas también serán autorizadas."Afiliado que tenga algún tipo de necesidad de una cirugía de esta naturaleza será auditado por los médicos de la obra social y, si corresponde, inmediatamente se autorizará y llevará adelante la práctica", remarcó Cañete.Por otro lado aclaró que, por el momento, "no habrá ambulatorio, por lo que solo se prestará la neurocirugía, es decir, no habrá consulta, porque aún no se pudo arribar a un acuerdo, pero se seguirá dialogando para implementar el servicio, que es algo que los afiliados están pidiendo".