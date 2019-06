Bordet anunció que en diciembre hará un "relanzamiento" de su gestión

El gobernador, Gustavo Bordet, firmó este lunes contratos para realizar obras en diversos puntos de la provincia. En ese marco, se refirió a su determinación de relanzar su gestión a partir del nuevo periodo de gobierno que comenzará en diciembre, al tiempo que también se refirió a la campaña política para los comicios nacionales.Interrogado sobre la lista para candidatos a senadores y diputados que presentó el Frente de Todos en Entre Ríos, el mandatario expresó que se buscaron "hombres y mujeres que representen a Entre Ríos"."Buscamos un consenso que fue aceptado al punto tal que no habrá internas porque priorizamos encontrar los puntos de acuerdo", expresó, a la vez que opinó: "La campaña política es nacional. La elección de presidente y vice es lo que acapara la intención"."Con esta lista queda cristalizada nuestra postura. Nosotros seguiremos con las actividades de gobierno, con un relanzamiento de gestión desde diciembre", adelantó Bordet.Ante la consulta desobre cambios en el Gabinete, expresó: "Nos quedan seis meses para terminar lo que estamos ejecutando. Después, toda nueva gestión necesita un relanzamiento. Eso se dará a partir de la continuidad del mandato".El gobernador consideró que en las elecciones primarias de agosto "habrá que mensurar dos formas diferentes de gestionar y de trabajar sobre la realidad de los argentinos. Una donde se prioriza la especulación y renta financiera. La otra propuesta como un modelo de producción, desarrollo, generación de empleo, defensa de nuestros productores y de la industria nacional. Entendemos que Alberto Fernández representa cabalmente esto, por lo que trabajaremos en este sentido"."Hoy ya estamos gestionando. Tengo una agenda nutrida que implica mucha dedicación. Pedí a mis funcionaros que imprimamos muchos ritmo para culminar lo que tenemos previsto, además de trabajar en conjunto con los intendentes y el gobierno nacional, lo cual no debe interrumpirse, más allá de que haya campaña política", remarcó Bordet.Asimismo, hizo hincapié en que "si algo me dejó esta última campaña a gobernador es escuchar a los vecinos que tienen mucho que decir y problemas que se deben resolver, atendiendo tanto a las ciudades más grandes como a las localidades pequeñas. Esto se aprende estando en el territorio, donde se toma real dimensión de los temas, por lo que le pido a los candidatos y a mis funcionarios que hablen con los vecinos y recorran la provincia"a.Respecto a los contratos de obras rubricados hoy, precisó que son por 71 millones de pesos. Incluyen "tareas de saneamiento como tendido sanitario y de cloacas en Puerto Yeruá y la ampliación del albergue para Escuela Agrotécnica Las Tunas".También la "puesta en valor y funcionamiento de lo que fue el Cine Sáenz Peña que es la sede de la Banda de Policía que tiene que tener un lugar que sirva de ensayo. Servirá también para actividades artísticas y culturales".Asimismo, se firmaron contratos para obras viales. "Pensamos en nuevas obras para firmar las próximas semanas para cumplir con la ejecución del presupuesto 2019. Además, mantenemos el equilibrio fiscal", completó.