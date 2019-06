Contrataciones ficticias: Mena quedó en libertad

El nuevo episodio en los contratos ficticios

El juez Elvio GarzónNo obstante,: deberá fijar domicilio en Paraná -ya lo hizo-, no podrá tener contacto y mucho menos perturbar a testigos de la causa, tendrá que presentarse todas las semanas ante los fiscales y no podrá ausentarse de la ciudad sin autorización, según publica", enfatizó el magistrado en el final de un domingo agitado en tribunales.El miércoles 19 de junio, cuando el abogado Milton Urrutia se presentó en el Ministerio Público Fiscal con una caja de cartón repleta de papeles y un escrito diciendo que esa documentación, que le había llegado en forma anónima a su domicilio, podría ser relevante para la causa en la que se investiga los contratos ficticios en la Legislatura entrerriana, un desfalco que los investigadores estiman en 1.235 millones de pesos.Había en la caja, según ha contado el propio Urrutia, talonarios de facturas de personas que tenían contratos de obra en la Legislatura, documentación relacionada con esos contratos correspondientes a 2016 y 2017, y 27 hojas cuadriculadas que aparentaban haber sido arrancadas de un cuaderno con referencias a nombres de personas que aportaban dinero, otras que recibían esos montos y los períodos de esas recaudaciones (2007-2012). Entre los documentos que recibió el letrado también había constancias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que hacían referencia a distintos inmuebles que pertenecerían a Mena.Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry analizaron la documentación y constataron que tenía características similares a la que habían encontrado en anteriores allanamientos en la casa de Mena; un perito calígrafo les confirmó que las hojas habían sido escritas por el tarjetero y entonces solicitaron el allanamiento en su domicilio. Mena quedó detenido el viernes por la noche.En su casa se encontró documentación que, según dijo el fiscal Aramberry, es "idéntica" a la que se había hallado en otro allanamiento el año pasado: constancias de monotributo e inscripciones en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) de las personas contratadas; cuadernos con anotaciones de sumas de dinero que se recaudaban en forma periódica -que supuestamente les retenían a los contratados-, la entrega de esos montos a personas que recibían el producido y un detalle de los gastos que tenía la asociación ilícita, incluido aquel al que pertenecerían las hojas que estaban en la caja que entregó Urrutia.A partir de aquí surgen dos hipótesis:e incluso aseguran que en la casa quedaron otras dos cajas con contenido similar."Esa documentación no estaba en los allanamientos anteriores", aseguró Aramberry. "Es imposible esa documentación que haya sido obviada", agregó el fiscal.Los fiscales plantearon la duda acerca de si la documentación es falsa: "Estamos verificando la verosimilitud de la evidencia", señalaron.Dice el abogado Urrutia que alguien le dejó los documentos en forma anónima, en la puerta de su casa, dentro de una caja con la leyenda "Huevo Feliz". Contenía, entre otras cosas, hojas cuadriculadas con datos de personas que, según reconoció Aramberry, "no aparecían relacionadas hasta el momento a la causa".a primera vista, por ejemplo, se trata de hojas cuadriculadas, a diferencia de los cuadernos incautados el año pasado, que tenían hojas con renglones; también la tinta de la birome con la que están escritos es distinta; y es otra grafía la que introduce algunos nombres, según dijeron.En las hojas cuadriculadas, además, se mencionan nombres de personas que habrían cobrado cheques por haber prestado funciones en la Legislatura, aparentemente, y un detalle de cuánto de esos montos volvía a manos de la asociación ilícita. "Pero yendo a los informes del Bersa (Banco de Entre Ríos SA) de las fechas mencionadas, no surge que hayan existido cheques librados a favor de esas personas referenciadas en las hojas manuscritas", advirtió Aramberry para sostener su sospecha. "Eso nos llama la atención y por eso estamos verificando la verosimilitud de esa documentación", insistió."Hay elementos que no se compadecen con la prueba objetiva aportada por los bancos y creemos que podrían ser datos que han querido ser introducidos falsamente en la investigación", acotó Yedro.