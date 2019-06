Lavagna pidió a la gente que no vote "por bronca ni por miedo"

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, catalogó las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto como "una encuesta", pero pidió al "50% que no quiere ni a (el presidente Mauricio) Macri ni a Cristina (Kirchner)" que no vote "por bronca ni por miedo" en esa instancia electoral.



"Si estás en el 50% que no quiere ni a Macri ni a Cristina, la PASO es el momento. Es la encuesta para decir qué fórmula es lo mejor para Argentina", expresó Lavagna en su cuenta de Twitter, un día después del cierre de listas en el que confirmó su fórmula con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.



"No votes por bronca ni por miedo. Fortalecé en la PASO tu opción para la verdadera elección, la de octubre", completó el economista.



El cierre de listas de Consenso Federal estuvo envuelto en una fuerte polémica entre Graciela Camaño y Margarita Stolbizer, que finalmente se resolvió a favor de la diputada nacional del Frente Renovador que consiguió quedar primera en la lista a la Cámara baja por la provincia de Buenos Aires.



Ofendida por la decisión, ya que consideraba que la impronta progresista debía estar exhibida en algún tramo de la boleta de Consenso Federal, Stolbizer decidió retirar su candidatura en la provincia y armarle una interna al lavagnismo en la Ciudad de Buenos Aires.