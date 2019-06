Cinco gobernadores competirán por lugares en el Congreso nacional

La mandataria de Catamarca, Lucía Corpacci, anunció que buscará un espacio en la Cámara baja y encabezará la lista nacional de su provincia, luego de dos mandatos."Decidí no presentarme nuevamente como candidata a Gobernadora en las próximas elecciones. No es sano para nuestra Provincia que nos perpetuemos en los cargos públicos", sostuvo Corpacci en su cuenta de Twitter.La candidatura a la Gobernación quedará en manos del intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Raúl Jalil.En Tierra del Fuego, la gobernadora Bertone fue confirmada como primera candidata en la lista de diputados nacionales del Frente de Todos.Bertone perdió el domingo pasado las elecciones locales en las que buscaba su reelección a manos del kirchnerista Gustavo Melella, pero sobre el cierre le otorgaron un lugar en la Cámara baja.El mandatario de Río Negro también buscará llegar al Congreso, pero peleará por un espacio en la Cámara alta.En La Rioja, Casas también experimentó una situación similar y tras quedar excluido de la posibilidad de un tercer mandato, decidió liderar la lista de diputados nacionales de la provincia por el Frente de Todos.En tanto, el gobernador de Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) irá como cabeza de lista de la nómina de Cambiemos en Mendoza, por un lugar en la Cámara baja.En la provincia cuyana no hay reelección, por lo que Cornejo dejó la postulación local en manos de Rodolfo Suárez y apuesta a llegar al Congreso.