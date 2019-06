Cierre de listas: Los candidatos que competirán en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal intentará retener la gobernación por Juntos para el Cambio y tendrá al ex ministro de Economía Axel Kicillof por Frente de Todos como principal rival. Para la misma categoría, también se postuló Eduardo "Bali" Bucca como aspirante del Poder Ejecutivo provincial por Consenso Federal.



En la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio busca con Horacio Rodríguez Larreta conservar el poder en el distrito junto a su vice, Diego Santilli, mientras que la oposición porteña del Frente de Todos oficializó que competirá con el presidente del club San Lorenzo de Almagro, Matías Lammens como candidato a jefe de Gobierno porteño. Por su lado, Consenso Federal presentará al economista Matías Tombolini.



En el rubro de senadores porteños, se destacan los nombres de Martín Lousteau y Guadalupe Taglierri, por el Juntos por el Cambio, y Mariano Recalde y Dora Barrancos, por Frente de Todos. Para la categoría de diputados nacionales, el oficialismo estará representado por Maximiliano Ferraro y Victoria Morales Gorleri, mientras que la fórmula Fernández-Fernández dejó esos lugares reservados para Fernando "Pino" Solanas y Victoria Donda.



En igual medida, la boleta oficialista de diputados por la provincia de Buenos Aires irá encabezada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que estará secundado por María Luján Rey, madre de una víctima de la tragedia de Once, Miguel Bazze y Silvia Lospenatto. En tanto, el Frente de Todos designó en los primeros lugares al ex intendente de Tigre, Sergio Massa junto a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Las negociaciones generaron malestar en los intendentes, partidos aliados y el sindicalismo afín al kirchnerismo, ya que esos sectores no tendrían representantes.



Con respecto a las boletas de Consenso Federal, en la Capital Federal, la lista de diputados nacionales tendrá en el primer lugar al diputado Marco Lavagna, y en la Provincia de Buenos Aires estará representado por la legisladora Graciela Camaño. En la fuerza, quien habría quedado relegada de la lista bonaerense es la líder del GEN, Margarita Stolbizer quien ratificó por Twitter su pertenencia al espacio.



De acuerdo al cronograma electoral, todos los espacios políticos que compiten en categorías nacionales deben pasar hasta medianoche el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Capital Federal, encabezado por María Romilda Servini, del mismo modo que aquellos que pretenden medir fuerzas por bancas en la Cámara baja y en el Senado de la Nación en representación de la ciudad. (Infobae)