Granata sobre su encuentro con Macri: "Me dijo que era pañuelo celeste, como yo"

Política Macri recibió a Amalia Granata en Olivos

Amalia Granata fue invitada a mantener una reunión con el presidente Mauricio Macri que tuvo lugar el viernes por la tarde en la quinta de Olivos. La diputada electa por la provincia de Santa Fe contó los detalles de aquel encuentro en el cual hablaron de la legalización del aborto y los problemas de la niñez."Hablamos de la niñez, me dijo que estaba muy preocupado por el tema de la obesidad en los niños porque porque Argentina es uno de los países con más obesidad infantil. Me sorprendió porque estaba muy al tanto del tema", sostuvo la diputada.Dentro de la charla con el presidente hablaron también sobre la legalización del aborto: "Le dije cuál era mi posición sobre que hayan querido sacar la ley sin que se haga un trabajo previo de educación, prevención y concientización. Me parece que tenemos que hacer ese trabajo, que va a llevar muchos años, y si eso no funciona, que estoy segura que no va a ser así, ahí sentarnos para hablar de legalizar el aborto".En ese marco, reveló qué le dijo Macri sobre su postura: "Él me manifestó su postura, que es lo que yo quería escuchar, y me dijo que tiene la misma que yo, que es pañuelo celeste".Amalia indicó que a Macri lo notó "tranquilo" pero "cansado" y aclaró con énfasis que su encuentro no fue para concretar una alianza con Cambiemos, partido al cual no pertenece, sino para hablar de aquellos termas de los cuales ella se iba a ocupar como diputada provincial: "Yo lo voté, fui honesta y lo sabe".Además, en su reunión en Olivos Granata también mantuvo una conversación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: "Hablamos del narcotráfico en Rosario, en Santa Fe, temas relacionados con la inseguridad en mi provincia".