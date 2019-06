Cierre de listas: Las ocho fórmulas presidenciales que competirán en agosto

Política UCR no tendrá candidato a Presidente ni vice por primera vez desde su creación

Con la fórmula oficialista del presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Pichetto, y el binomio peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la cabeza, ocho frentes electorales inscriben este sábado a sus candidatos para las elecciones primarias presidenciales., que el pasado viernes anotó a la fórmula integrada porAntes del cierre del plazo legal,oficializará la candidatura a la reelección decomo postulante a vice y se esperaba que elhaga lo propio con el ex jefe de Gabinete y la ex presidenta.El ex jefe de Gabinetey la ex presidenta y senadora nacionales la fórmula del Partido Justicialista que sumó a Sergio Massa y a la mayoría de los gobernadores peronistas.Sin embargo, a lo largo de la jornada quien más atención recibió fue el economista liberal, candidato a presidente por el frente, que en las últimas horas perdió la estructura que le otorgaba el partido Unir, de Alberto Asseff, que se pasó a Juntos por el Cambio.Por otra parte, el(integrado por el PTS, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y el MST) llevará al diputado nacionalcomo precandidato presidencial junto a su par de la Cámara baja Romina del Plá como postulante a vicepresidenta.El ex titular de la Aduana y veterano de Guerra de Malvinasbuscará el Sillón de Rivadavia por el frente provida, acompañado en la fórmula por Paola Miers, una abogada y especialista en diagnóstico por imágenes de 43 años.En tanto, elanunció públicamente que competirá con el binomio integrado por el líder de Bandera Vecinal,, como postulante a Presidente, acompañado por el teniente coronel retirado Enrique Venturino, uno de los cabecillas del levantamiento carapintada de 1987.El partidocompetirá en soledad con, la única mujer que se presenta como postulante a la Presidencia, y Eduardo Mulhall, un docente cordobés y ex obrero metalúrgico.