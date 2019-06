Cierre de listas: Las fórmulas presidenciales que competirán en agosto

Foto: Las ocho fórmulas que competirán en las PASO nacionales.- Crédito: Minuto Uno

Con la fórmula oficialista del presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Pichetto, y el binomio peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la cabeza, nueve frentes electorales inscribieron este sábado a sus candidatos para las elecciones primarias presidenciales, además de sus postulantes al Congreso.



El primero en inscribir a sus candidatos ante la Justicia Electoral fue Consenso Federal 2030, que el pasado viernes anotó a la fórmula integrada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.



Antes del cierre del plazo legal, Juntos por el Cambio oficializó la candidatura a la reelección de Macri acompañado por Pichetto como postulante a vice y el Frente de Todos hizo lo propio con el ex jefe de Gabinete y la ex presidenta.



A lo largo de la jornada quien más atención recibió fue el economista liberal José Luis Espert, candidato a presidente por el frente Despertar, que en las últimas horas perdió la estructura que le otorgaba el partido UNIR, de Alberto Asseff, que se pasó a Juntos por el Cambio.



En este contexto, Espert denunció que la salida de Asseff - gestionada y promocionada por Pichetto- fue un intento del Gobierno para bajar su candidatura y, a pesar de ello, se presentó a las 23:00 en persona ante el Juzgado Electoral para inscribirse como postulante a la Presidencia, acompañado por el periodista Luis Rosales.



Se espera que esa candidatura pueda ser discutida en la Justicia.



Por otra parte, el Frente de Izquierda-Unidad (integrado por el PTS, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y el MST) presentó al diputado nacional Nicolás del Caño como precandidato presidencial junto a su par de la Cámara baja Romina del Plá como postulante a vicepresidenta.



El ex titular de la Aduana y veterano de Guerra de Malvinas Juan José Gómez Centurión buscará el Sillón de Rivadavia por el frente provida Nos, acompañado en la fórmula por Paola Miers, una abogada y especialista en diagnóstico por imágenes de 43 años.



En tanto, el Frente Patriota competirá con el binomio integrado por el líder de Bandera Vecinal, Alejandro Biondini, como postulante a Presidente, acompañado por el teniente coronel retirado Enrique Venturino, uno de los cabecillas del levantamiento carapintada de 1987.



El partido Nuevo MAS irá en soledad con Manuela Castañeira, la única mujer que se presenta como postulante a la Presidencia, y Eduardo Mulhall, un docente cordobés y ex obrero metalúrgico.



Además, José Antonio Romero Feris y Guillermo Sueldo se presentarán por el Partido Autonomista Nacional.