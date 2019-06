José Luis Espert: "No van a poder bajarnos, vamos a competir"

"Estamos convencidos que el frente va a poder competir. No van a poder bajarnos", dijo el economista.



Ayer, a horas del cierre de listas, el Gobierno confirmó la incorporación de Alberto Asseff y el partido UNIR, una de las tres agrupaciones políticas que acompañaban la candidatura de Espert, al frente oficialista Juntos por el Cambio. Esta mañana, el economista calificó la jugada como "una fuerte traición" y un intento de "hacer lo imposible" por bajar al partido UNIR de la competencia.



UNIR era uno de los tres partidos que conformaban la coalición en la que Espert basaba su candidatura presidencial. Los otros dos son la Unión del Centro Democrático (UCeDe) y el Partido Libertario. Sin embargo, hace dos días, la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, determinó que, por una irregularidad, la UCeDe no podrá competir en las PASO. Es que la jueza detectó que el partido quedó inscrito tanto en el Frente Despertar como en Juntos por el Cambio, por lo que fue inhabilitado para competir en las primarias de agosto.



"Es una cosa que nunca se vio que el presidente de un partido que lleva a una persona de candidato, a 24 horas del cierre de listas diga 'me bajo'", apuntó Espert, y añadió: "Al partido no lo va a lograr sacar".



En diálogo con Radio Mitre, denunció "una operación" del Gobierno para "ir sacando engranajes legales" a la fórmula que integra con junto con el periodista Luis Rosales. "Acuso al Gobierno y al presidente Macri de intentar proscribir a José Luis Espert", agregó, refiriéndose a sí mismo en tercera persona.



En este sentido, el economista explicó que el caso de Assef no es el único. "Gente con la que estábamos trabajando muy bien, desaparece, deja de contestar el teléfono", dijo, y puso como ejemplo a Darío Lopérfido, con quien mantenían fluidas conversaciones hasta que apareció en una foto en la Quinta de Olivos.



Por otra parte, señaló que las últimas mediciones "nos dan entre 7 y 8 puntos" y descartó que los votos a su espacio puedan pasar a Juntos por el Cambio. "Creo que esto se le puede volver muy en contra al Gobierno. Mi nombre ayer era trending topic a nivel mundial", finalizó.