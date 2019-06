Con negociaciones de último momento, oficialismo y oposición definen candidatos

Con las ocho fórmulas presidenciales ya conocidas, los frentes definen contra reloj los nombres y apellidos para llenar las listas de diputados, senadores, legisladores y concejales a lo largo y ancho del país. Los apoderados partidarios tendrán hasta el último minuto de este sábado para inscribir las candidaturas. Luego no habrá vuelta atrás. Los argentinos irán el domingo 11 de agosto a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Un largo cierre de listas El candidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, dio a conocer que Alberto Asseff, del partido UNIR, se sumó a Juntos por el Cambio. Se trata de la estructura partidaria que sostenía a José Luis Espert, que durante la tarde había presentado a Luis Rosales como su candidato a vice.



Tras el portazo de Asseff, salieron a acusar al Gobierno de "intentar proscribir" al espacio de José Luis Espert. "Hubo una convención nacional que nos dio la fuerza para participar de la elección y si Asseff nos quiere bajar va a tener que armar una convención nacional", dijo el economista.

En su primera aparición con su candidato a vice, Luis Rosales, Espert dijo que sigue en carrera y que pidió al Gobierno "que lo dejen competir". "No nos tengan miedo, nuestro compromiso es con la gente no con ningún partido", dijo en el canal América.



La flamante diputada provincial Amalia Granata mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Mauricio Macri y su equipo de Gobierno en pleno cierre de listas. Según trascendió, el encuentro se debió a un "agradecimiento" del mandatario hacia la actriz, que tras la elección de Santa Fe dijo que "votaría a Macri" en una segunda ronda.

La legisladora electa estaba siendo tentada por el partido "NOS", de Gómez Centurión, para que apoye al partido en Santa Fe. Se trata de uno de los dos espacios que busca dinamitar Juntos por el Cambio evitar la fuga de votos.



En esa misma línea, Macri también recibió a Darío Lopérfido, quien se bajó de su postulación como jefe de Gobierno porteño para no competir por el electorado de Cambiemos en la Ciudad.



El espacio Consenso Federal 2030, que tiene a Roberto Lavagna como candidato presidencial, confirmó a Eduardo "Bali" Bucca, exintendente de Bolívar, como cabeza de la lista para competir en la gobernación de la provincia de Buenos Aires.





Se trata de uno de los mejores amigos del conductor Marcelo Tinelli, y uno de los principales armadores de Lavagna en territorio bonaerense desde que se lanzó por la presidencia. Qué candidaturas llegan confirmadas al último día Los primeros en develar su propuesta electoral fueron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que el 18 de mayo anunciaron que irán como candidatos a presidente y vicepresidente. Luego Sergio Massa, que sumó al Frente Renovador, anunció que será el primer postulante como diputado en la provincia de Buenos Aires. La discusión por estas horas en el Frente de Todos son los lugares para los militantes del cristinismo, el massismo y de los intendentes. Fernando "Pino" Solanas sería el primero en la lista de diputados.



En el Gobierno, además de debatir si finalmente se anotarán como Juntos Somos el Cambio con la fórmula Mauricio Macri - Miguel Ángel Pichetto, también discuten el reparto de bancas entre el PRO, la UCR, la Coalición Cívica (CC-ARI) de Elisa Carrió y los peronistas que llegarían con el senador por Río Negro.



Por otra parte, el exministro de Economía, Roberto Lavagna, fue el primero el viernes en inscribir su candidatura junto con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y ahora deberán elegir quién irá como primer candidato a diputado por el territorio electoral más importante.



La izquierda, en tanto, logró un acuerdo amplio por primera vez en mucho tiempo: los partidos que ya integraban el Frente de Izquierda (FIT), es decir el PO, el PTS e IS convencieron al MST, PSTU y PP para encolumnarse detrás de la fórmula de los diputados Nicolás del Caño - Romina del Pla. Sin embargo, el Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS) irá por su lado con Manuela Castañeira y Eduardo Mulhall.



El economista José Luis Espert también informó que el Partido Libertario competirá en las PASO del 11 de agosto como Frente Despertar acompañado por el periodista Luis Rosales. El extitular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión hizo lo propio junto con Paola Miers a través de su partido, NOS, en homenaje a la primera palabra de la Constitución.



Los ocho espacios que llevarán candidato a presidente, que ya definieron, terminarán el sábado ultimando los detalles de las listas para los cargos electivos. Hasta las 23.59 del 22 de junio, entonces, puede haber sorpresa de último momento.