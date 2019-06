Desde la cárcel, De Vido ratificó su candidatura a diputado

El ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, volvió a alzar su voz desde la cárcel. Reafirmó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del espacio del peronista Santiago Cúneo y elogió a Cristina Kirchner, lo que representa un dato novedoso en medio del distanciamiento que mantiene con la ex Presidente.



De Vido, quien lleva más de 600 días detenido en el penal de Marcos Paz, divulgó un audio enfocado a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. En el mismo, rememoró sus años "dorados" junto a Néstor Kirchner y lanzó una serie de objetivos a cumplir durante una eventual gestión de Cúneo en la provincia de Buenos Aires.



Además, no dudó en repartir elogios a la gestión de Cristina Kirchner, con quien rompió su relación hace poco más de dos años tras su desafuero y posterior detención. Incluso cuando compartieron una de las salas de los Tribunales de Comodoro Py, durante el juicio en contra de ambos por las obras en Santa Cruz, ni se saludaron.



"Todas estas metas que proponemos sólo son posibles con convicción, con eje e inteligencia. La misma que tuvo Néstor Kirchner, a quien acompañamos desde mi plan, y también la que tuvo Cristina nuevamente, en la recuperación del Correo Argentino, de AySA, el espacio radioeléctrico de Aerolíneas y de YPF", afirmó.



Y completó: "La que tuvieron Cristina y Amado Boudou, cuando nacionalizaron las AFJP, que permitieron tener jubilaciones dignas y un fondo de garantía de las jubilaciones, que en este momento están siendo destruidas por el Gobierno Nacional".



Entre las varias metas que el ex funcionario nacional se trazó para la campaña junto a Cúneo aparecen una futura creación de un Polo Científico Tecnológico propio de la provincia, una revisión de los pactos preexistentes entre el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires y otro análisis de "la deuda externa y también a su legitimidad en general, que llega peligrosamente en este momento a más del 70% del presupuesto provincial, tomando como base el proceso de desendeudamiento y las formas en que fue llevado adelante el mismo por Néstor Kirchner".



Otro de los puntos claves de su intervención fue la importancia de que la provincia no se vea supeditada a decisiones de índole nacional, que puedan afectar a Buenos Aires de un modo perjudicial.



"Pondremos en absoluta prioridad los siguientes asuntos, en aras de conseguir el objetivo planteado, sin atarnos a prioridades políticas casi siempre subalternas para la provincia. Es decir, que claramente no volveremos atar los intereses de nuestra gente, entendiendo que sólo defendiendo los supremos intereses del pueblo bonaerense daremos gobernabilidad a la provincia y al país", aseguró. El mensaje completo de Julio De Vido: "Queridos amigos y amigas de la provincia de Buenos Aires, queridos vecinos y compañeros. en la tarde de ayer, he publicado una nota en mi sitio, en las redes sociales, a la que denominé "Primero Buenos Aires". Si bien en la nota no lo menciono, esta fue nuestra consigna en Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner gobernó nuestra provincia durante 12 años y lo acompañé como ministro de Economía y ministro de Gobierno.



Debo decir que con la misma convicción con que entró en la Casa Rosada y llevamos a la práctica, en mi caso en el Ministerio de Planificación durante cuatro años, de hecho, la consigna de "primero Argentina". Fue la misma con la que se retiró el 10/12/2007.



Esta consigna no era un eslogan, fue una realidad cotidiana de Santa Cruz y en la Argentina después. estaba primero la gente y a través de la infraestructura el territorio.



Esto es exactamente lo que nos hemos impuesto por Buenos Aires todos los que acompañamos la candidatura a gobernador de Santiago Cúneo. Daremos todo de nosotros para que Buenos Aires y su gente vuelvan a estar en el lugar que les corresponde, en el concierto nacional, siguiendo el ejemplo de Néstor Kirchner, pondremos en absoluta prioridad los siguientes asuntos, en aras de conseguir el objetivo planteado, sin atarnos a prioridades políticas casi siempre subalternas para la provincia. Es decir que claramente no volveremos atar los intereses de nuestra gente, entendiendo que sólo defendiendo los supremos intereses del pueblo bonaerense daremos gobernabilidad a la provincia y al país.



Es por ello que proponemos:



Revisar todos los pactos preexistentes firmados por la provincia de Buenos Aires y el Estado nacional.



Recuperar los puntos de coparticipación perdidos cuando se discutió y se sancionó la ley 23.548 de coparticipación federal. revisar la deuda externa, contraída en cuanto a la necesidad de contraerla y también a su legitimidad en general, que llega peligrosamente en este momento a más del 70% del presupuesto provincial, tomando como base el proceso de desendeudamiento y las formas en que fue llevado adelante el mismo por Néstor Kirchner.



Recuperar y conducir el control estratégico de los servicios públicos provinciales. Agua, energía eléctrica y gas esencialmente, para que los mismos sean prestados con eficiencia y eficacia y universalmente. Es decir, que todos tengamos acceso a los mismos con tarifas razonables y que no perjudiquen la calidad de vida de la gente, no atentando contra el consumo interno y por supuesto contra el proceso de industrialización.



Participar en el complejo científico tecnológico nacional establecido en la provincia de Buenos Aires a través del INPI, establecido en San Martín. el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) que está radicado en Mar del Plata, el Consejo Nacional Agrotécnico, radicado en Punta Indio, y además, consolidar la creación de un polo científico tecnológico propio, la participación activa y protagónica de todas las universidades públicas nacionales establecidas en la provincia en este cometido.



Administración de los excedentes exportables de la provincia, sean de origen industrial o agrícola-ganadero, promoviendo a su vez las exportaciones provinciales, buscando el mayor valor agregado posible.



Todas estas metas sólo son posibles con convicción, con eje e inteligencia. la misma que tuvo Néstor Kirchner, a quien acompañamos desde mi plan, y también Cristina nuevamente, en la recuperación del Correo Argentino, de AySA, el espacio radioeléctrico de Aerolíneas y de YPF.



La inteligencia que tuvieron Cristina y Amado Boudou, cuando nacionalizaron las AFJP, que permitieron tener jubilaciones dignas y un fondo de garantía de las jubilaciones, que en este momento están siendo destruidas por el Gobierno nacional.



La terminación de Atucha 2 y Yacyretá. El coraje que tuvimos en el acompañamiento por el Congreso de la nación para la sanción de la ley de medios audiovisuales a la que estamos convencidos de la necesidad de volver a aplicar. no creemos de ninguna manera que haya sido un error, sino creo que habría sido uno de los mayores aciertos. La única problemática es que no se aplicó efectivamente. También, desde el Ministerio de Planificación, llevamos adelante la única medida para aplicar esta ley en su momento, que era la sanción de la caducidad de la licencia de Fibertel, del Grupo Clarín en cumplimiento de esa misma ley.



Por eso, porque estamos decididos a revertir esta situación de desindustrialización, de abandono de la educación y la salud, de la desocupación y la destrucción de la familia, todo ello junto a los trabajadores bonaerenses, porque no tenemos miedo a los carpetazos ni a la prisión. estamos dispuestos con Santiago Cúneo como gobernador y en mi caso como diputado nacional a llevar adelante la recuperación de Buenos Aires al lugar que históricamente le corresponde en la historia nacional.



Por eso, yo, Julio De Vido, candidato a diputado nacional, les pido a todos los compañeros y amigos que nos acompañen y difundan estas ideas. La de esta nota y la del documento, que sin lugar a ninguna duda será la base para emprender este sueño de los que queremos transformar la realidad de Buenos Aires". (Infobae)