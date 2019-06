La oposición presentó una ley para prohibir despidos y suspensiones por 180 días

Luego que se conoció que la tasa de desempleo trepó a dos cifras luego de más de 13 años, un grupo de legisladores de la oposición presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia laboral y prohibir despidos y suspensiones por 180 días.El proyecto fu elaborado por el diputado sanjuanino José Luis Gioja y contó con el respaldo y firma de otros 14 diputados del bloque FpV-PJ. El trámite recibió el número de registro 049-D-2019."Ante los datos alarmantes que arrojan las estadísticas sobre niveles de desocupación, subocupación, desempleo joven, en zonas rurales y urbanas, y la falta de respuestas del Gobierno Nacional, no podemos decir más que Macri ha fracasado rotundamente en la aplicación de políticas laborales", sostuvo el vicepresidente de la Cámara baja y actual presidente del PJ.El texto fundamenta la medida en las "erróneas políticas públicas" del Gobierno de Cambiemos. "Los datos que se conocen públicamente reflejan la delicada situación económica y social que atraviesa nuestro país, situación que no es producto de una sequía o de turbulencias financieras", enfatizó.El INDEC reveló esta semana un aumento de la desocupación del 9,1% al 10,1%, con un 1.920.000 de desocupados urbanos totales, unos 220.000 más que un año atrás. Si se incluye la población rural, el desempleo golpea a más de 2 millones de personas.Al mismo tiempo, la subocupación escaló del 9,8 al 11,8%. Unas 2.250.000 personas trabajan menos de 35 horas semanales, aunque están dispuestos a trabajar más. La cifra supera en 420.000 personas más que en 2018.La ley prohíbe las desvinculaciones sin justa causa, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para contrataciones anteriores a la eventual sanción. Si el despido se produce igual, el empleado podrá optar por la vía judicial para lograr una reincorporación y exigir el pago de los salarios caídos. Si no es repuesto en el cargo, podrá reclamar una indemnización doble.Gioja recordó que de los 191.300 empleos registrados perdidos el año pasado, unos 130.800 correspondían al sector privado, el "motor" que según Mauricio Macri impulsaría la incorporación de trabajadores. "Evidentemente que no sólo ningún vaticinio del Presidente se dio, sino que la caída del empleo siguió aumentando en todos los sectores y hay que decir que atrás de estos números oprobiosos hay un argentino que padece las consecuencias de los errores del Gobierno", remarcó el diputado.La iniciativa busca -según el autor- preservar las fuentes laborales para garantizar la situación social de quienes aún conservan su empleo. "Los embates de este Gobierno son permanentes y hasta se espera que se agraven en lo sucesivo con más despidos y más tarifazos. Por lo tanto, insistiremos con la protección del trabajo de los argentinos, pese al negacionismo del Gobierno", subrayó.Entre los firmantes, figuran Cristina Álvarez Rodríguez, Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, Daniel Filmus, Sergio Leavy, Adrián Grana, Mónica Macha, Nilda Garré, María Emilia Soria, Analuz Carol, Silvina Frana y Leopoldo Moreau.