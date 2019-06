Moyano: Macri "me quiere preso porque no aceptamos que nos quiten derechos"

Política La CGT repudió los dichos de Macri sobre los Moyano en el acto de Rosario

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, volvió a responderle al presidente Mauricio Macri, que este jueves criticó a los gremialistas del Transporte en medio de un discurso por el Día de la Bandera, en un club de barrio de Rosario."Si hiciese el 10% del esfuerzo que hacen los trabajadores de transporte no diría las cosas que dice", lanzó el líder camionero. Y subrayó: "Si me tiene que meter preso, que lo haga. Pero yo no voy a hacer nada en contra de los trabajadores. Si me tienen que matar, también"."La inflación es producto de la incapacidad de este señor, de todas las mentiras que dijo", expresó Moyano. Y destacó que el Sindicato de Camioneros acompañará al Frente de Todos en las PASO.