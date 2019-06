El ex gobernador Scioli bajó su precandidatura presidencial

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli decidió hoy bajar su precandidatura presidencial, con lo cual se definió que no habrá internas en el Frente de Todos el 11 de agosto, cuando se celebren las elecciones primarias (PASO).

El entorno del diputado nacional del Frente para la Victoria dejó trascender su decisión luego de haber mantenido firme su aspiración de competir por la candidatura presidencial del peronismo.



El dirigente había ratificado su intención de competir en las primarias incluso después de que Cristina Kirchner anunciara la fórmula encabezada por Alberto Fernández y de que los diputados Agustín Rossi y Felipe Solá bajaran sus respectivas precandiaturas.

Sin haber recibido apoyos significativos por parte de dirigentes del PJ, Scioli desistió finalmente de ir a las PASO para dirimir la candidatura con el ex jefe de Gabinete.