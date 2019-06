Asisten a evacuados en Gualeguaychú y Bordet monitorea la situación

Video: Creciente e inundaciones en Gualeguaychú: Imágenes desde el drone de Elonce

El gobernador Gustavo Bordet monitorea la situación de las localidades afectadas por la lluvia y en particular de las familias evacuadas por la creciente del río Gualeguaychú. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se articulan acciones con el municipio para asistir a los afectados que suman 134 personas.Desde la Dirección de Comedores, perteneciente a la cartera social, se proveen las raciones necesarias para garantizar la alimentación a las familias. Además, para el momento de retorno al hogar, que se prevé que será mañana viernes, se estará haciendo entrega de frazadas confeccionadas por cooperativas entrerrianas, en el marco del programa Cobijar, además de ropa de abrigo, colchones y elementos de limpieza e higiene.Además, se informó que se estima que las actuales marcas pueden haber alcanzado el pico de la crecida.Se precisó que no se observan en las proyecciones meteorológicas a corto plazo situaciones que sean desfavorables por lo que, de continuar, dentro de las próximas 24 horas podría iniciarse el descenso en el nivel de las aguas.La última medición de altura del río Gualeguaychú en el puerto fue de 4.65 mts.Desde Vialidad provincial se informó que en la zona los caminos terciarios de tierra están intransitables con abundante excesos de humedad. El desborde de arroyos produjo el corte de algunos, sin afectar caminos primarios y los de ripio esstán con mucho exceso de humedad, algunos complicados como ruta 17, 51, 42, Talitas, camino Rojas, acceso a Almada, ex ruta 11.