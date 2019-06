Los gobernadores son "piezas centrales", expresó Alberto Fernández

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, destacó que los gobernadores "son piezas centrales del tiempo que se viene" y ratificó que su espacio "llevará sus propios candidatos" en todos los distritos, ante la decisión de algunos mandatarios provinciales de competir con boleta corta.



Durante un acto por el Día de la Bandera en San Juan, el ex jefe de Gabinete se mostró con el gobernador local, Sergio Uñac, y el diputado nacional y presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja.



En ese marco, el dirigente peronista destacó el "trabajo inmenso y silencioso" de Gioja para lograr la unidad, a la vez que aseguró que Uñac tiene "un potencial enorme y seguramente va a tener mucho que ver con la Argentina del futuro".



En la previa al cierre de listas, estipulado para el próximo sábado, el postulante opositor fue consultado sobre el hecho de que varios gobernadores competirán en las PASO del 11 de agosto con boleta corta, es decir, sin apoyar explícitamente a ningún precandidato a la Casa Rosada.



"Son decisiones de las provincias. El Frente de Todos está constituido en todo el país y llevará sus propios candidatos con nuestras propias boletas. Si alguno quiere ir con boleta corta, puede hacerlo. Yo soy muy respetuoso de la autonomía de las provincias y de la autonomía política de los dirigentes", manifestó.



Al respecto, evitó cuestionar a quienes adhirieron a ese esquema y, al contrario, destacó "el rol de los gobernadores es central".



"Soy porteño, pero reniego del centralismo. Eso le ha hecho mucho daño a la Argentina. Estoy empeñado en trabajar codo a codo con los gobernadores, que son piezas centrales del tiempo que se viene: no son actores secundarios", remarcó Fernández.



Por otra parte, minimizó la salida de Miguel Ángel Pichetto de la oposición tras haber aceptado ser compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri por el frente Juntos por el Cambio: "Es su decisión, él correrá su suerte. No lo voy a juzgar. ¿Qué perdimos? Un senador, eso es lo único que perdimos".



A la vez, el precandidato presidencial aseguró que no tiene "ningún interés de cambiar la Constitución", así como aclaró que su "objetivo no es indultar personas".



"Vengo con cero vocación de venganza sobre los jueves. La venganza nos dejó en este lugar. No vengo a vengarme de nadie ni a vengar a nadie. Sí vengo a hacer la República, que ellos declaman y todos los días humillan", indicó.



Y añadió: "Quiero una Justicia que sea propia de un Estado de derecho, que actúe con total independencia, tenga jueces honestos y que no respondan al poder político de turno. Si la Justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar".



Finalmente, Fernández aportó una cuota de humor luego de que le preguntaran por un mensaje en las redes sociales en el que había dicho que no sabía que "en San Juan sembraban boludos".



"Una de las cosas que más extraño es contestar en Twitter", bromeó el postulante opositor.