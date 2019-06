El Ventilador: Algunas opiniones sobre las elecciones PASO nacionales

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

¿Qué pasa ahora con las PASO? Por un lado, las fuerzas políticas que el 11 de Agosto no superen el 1,5% de los votos, quedarán fuera de la generales de octubre. Por el otro, los cargos legislativos de algunas alianzas todavía se encuentran en disputa dentro de los espacios mismos, y se definirán en esa elección.Desde que la fórmula Macri-Pichetto salió a la luz, la carrera a la conquista de la mayor cantidad de peronistas posibles para sumar al espacio oficialista, quedó instalada. Se dice que hace unos días, en un almuerzo con dirigentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, provenientes del PJ, el senador Pichetto prometió "sumar mucho peronismo detrás del presidente Macri".Pero... ¿Cuántas son las Provincias que ya se alistaron a las filas de la fórmula Fernández-Fernández? ¿Cuáles son aquellas que Juntos por el Cambio quiere sumar al armado político de Macri rumbo octubre?-"Quiero decirle que Concordia, Chaco y Formosa son ciudades y provincias con gobiernos peronistas que me gustaría que alguien me explique qué pasó después de 12 años de bonanza, donde éramos mejores que Alemania. Se ve que Macri destruyó todo. Qué pena que tengan a un individuo tan maleducado y ordinario como Almará en el panel".-"Para mí como senadora tendría que ir la señora Cristina Kremer de Busti. Es la más representativa que tenemos del peronismo".-"Pero qué habla Cáceres de ambulancia, como si él fuera joven. Si son siempre los mismos, más millonarios y se cubren entre ellos. Si se la aguantan, que no se postulen más, así no tienen más fueros".-"Tengo 21 años y por mi corta edad me atrevo a opinar. Desde antes de que yo naciera se vienen haciendo mal las cosas y la gente ya está cansada de eso. En estas elecciones yo creo que la gente no va a votar a Macri porque su gobierno no fue bueno, ni va a votar a los Fernández. De los demás partidos el único que propone algo distinto a todo este reinado de peronismo es Espert precandidato a presidente del partido liberal y por más que hablen de "neoliberalismo" (la nueva libertad no existe, la libertad es una sola) es la única propuesta que postula algo distinto a las mismas cosas que se vienen haciendo hace 70 años".-"Julio Solanas como intendente se conoció todos los barrios e hizo mucho en ellos".-"Todos hablan de la pobreza, pero nadie recorre los barrios humildes o entra a un rancho".-"Celebro la insistencia de los periodistas sobre la importancia institucional del `Sistema de Boleta Única´. Son un aporte a la transparencia y respeto a la real voluntad del elector. Amén de dar mayor "igualdad de armas" a los partidos minoritarios salvando la imposibilidad de sobre impresión y el repartirlas. También impide la manipulación oficial para el envío de fondos para su impresión, el cuidado del medio ambiente, la salud por la limpieza del espacio público, el ahorro de fondos públicos, los negocios con las imprentas de siempre".-"Fernández nos dará al pueblo la posibilidad de poder comer".-"El pueblo ya eligió. Por más que quieran aparentar que Varisco camina los barrios y es popular, no van a cambiar el hecho de que Paraná eligió. Dejen de defender lo indefendible. Que se haga cargo en la justicia. La gente no es tonta, no subestimen al pueblo".-"Pichetto es igual que Macri: soberbio. ¿Qué van a hacer para la gente humilde? Los está matando de hambre ese señor Macri. Viva nuestra patria argentina, levantemos la bandera, sean más argentinos".-"Sacando los nombres de un lado y del otro, ¿sabe la gente que les espera votando a unos u otros? O sea propuestas para mejorar la situación de la gente".-"Quiero que Argentina gane. Pero quiero que todo argentino que la estamos pasando mal, tengamos un momento de alegría. Porque el resto hundió y se llenó los bolsillos. ¡Aguante Argentina!".-"Almará, CFK se patinó un PBI".