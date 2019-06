El Ventilador: legisladores nacionales, la otra cara de las PASO

Así, las elecciones primarias de agosto, que se estima costarán unos 4500 millones de pesos, serán una especie de encuesta de intención de votos, al menos en la categoría presidencial.



Pero esta situación no es nueva. Desde el nacimiento de este sistema de votación en 2009, esta es la segunda vez que sucede.



Entonces... ¿Qué pasa ahora con las PASO?



Por un lado, las fuerzas políticas que el 11 de Agosto no superen el 1,5% de los votos, quedarán fuera de la generales de octubre.

Por el otro, los cargos legislativos de algunas alianzas todavía se encuentran en disputa dentro de los espacios mismos, y se definirán en esa elección.



Algunos de los nombres que irán en las boletas de octubre para ocupar cargos de diputados y senadores nacionales también se definirán en Agosto próximo. Al menos así parece que sucederá en el frente Juntos por el Cambio.



Y Entre Ríos también se encuentra en esta carrera frenética para anotar nombres, que tiene como fecha límite el sábado hasta las 23:59 a más tardar.



En este marco, dicen que el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio no vería con malos ojos que los candidatos a diputados y senadores nacionales por nuestra provincia del espacio Cambiemos, se definan también en las PASO.



Entonces... ¿Cuáles son los nombres que se barajan? ¿Cómo se resolvería la puja entre los Pro y la UCR?



De la incertidumbre de nombres para candidatos a Presidente que ocupó toda la atención durante semanas, a la definición por cargos legislativos.

Meses de especulaciones, armados y rupturas que concluyen este sábado a la medianoche. Estrategias electorales Desde que la fórmula Macri-Pichetto salió a la luz, la carrera a la conquista de la mayor cantidad de peronistas posibles para sumar al espacio oficialista, quedó instalada.



Se dice que hace unos días, en un almuerzo con dirigentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, provenientes del PJ, el senador Pichetto prometió "sumar mucho peronismo detrás del presidente Macri".



Y en esta aventura, tal vez sean los Gobernadores las figuras más difíciles.



Pero... ¿Cuántas son las Provincias que ya se alistaron a las filas de la fórmula Fernández-Fernández? ¿Cuáles son aquellas que Juntos por el Cambio quiere sumar al armado político de Macri rumbo octubre?



En Entre Ríos, el Gobernador Gustavo Bordet mostró su apoyo al Frente de Todos, a través de una foto junto a Alberto Fernández y a Sergio Massa el día que el tigrense decidió sumarse al espacio.



Y hoy, al ser consultado por el armado de candidatos a diputados y senadores nacionales por la provincia, dijo: "Las listas es un proceso de cierre que se viene desarrollando. Para un tema como este, hasta el sábado es mucho tiempo. Nos vamos a poner de acuerdo. Está todo dado para construir un gran frente político en Entre Ríos".



Si bien sumar gobernadores es la prioridad, algunas voces desde la Casa Rosada aseguran que el oficialismo se conformaría, al menos, con la posibilidad de que Pichetto pueda lograr que en muchas provincias se juegue la "lista corta".



Pero... ¿de qué se trata esta estrategia electoral?



Así las cosas, los peronistas parecen ser las fichas claves que todas las alianzas quieren tener.



Ahora bien... en medio de armados y operaciones de última hora ¿qué dicen las encuestas sobre los nombres ya definidos?