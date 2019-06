Se acerca el cierre de listas: qué legisladores terminan su mandato en diciembre

CÁMARA DE DIPUTADOS

Con negociaciones de último momento, los diferentes frentes afinan la lapicera, esta vez con un condimento extra: la paridad de género que deberá implementarse en las nóminas de postulantes.Tal como sucede cada dos años, el 10 de diciembre se renovará la composición del Parlamento. En las elecciones nacionales de octubre, además de presidente y vicepresidente, el país elegirá a sus representantes en el Poder Legislativo: 130 diputados y 24 senadores, correspondientes a ocho distritos.En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se votan 35 diputados, Emilio Monzó había manifestado su decisión de no competir. Si bien la incorporación de Miguel Pichetto a la fórmula presidencial sacudió el tablero, el bonaerense mantendría su posición, lo que obligaría a Juntos por el Cambio a buscarle un sucesor en la presidencia de la Cámara baja, siempre y cuando Mauricio Macri obtenga la reelección.También por el distrito más populoso culminará su mandato Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria del bloque Pro, quien responde a Monzó pero tendría asegurado un lugar en la lista junto con Sebastián García de Luca. También renovaría su banca Eduardo Amadeo, y en cambio quedaría afuera de los primeros lugares de la lista Daniel Lipovetzky, de labor muy activa en el debate del aborto.En cuanto al Frente para la Victoria-PJ, por Buenos Aires se les vence el mandato a Cristina Alvarez Rodríguez, Fernanda Raverta, Mayra Mendoza -que será candidata a intendenta de Quilmes- y Eduardo "Wado" de Pedro -actualmente consejero de la Magistratura-. Además, figura Julio De Vido -suspendido y preso-, quien no cuenta con chance alguna de volver a postularse.Resta saber también qué hará Graciela Camaño, que este año abandonó a su jefe político, Sergio Massa, para apoyar la fórmula que componen Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. De no renovar la banca, la exmassista pondría fin a cuatro períodos consecutivos como diputada nacional, cargo que también ocupó entre 1989 y 1993, y entre 1997 y 2002. Otro interrogante es el que envuelve al justicialista Diego Bossio, jefe de campaña de Massa, que también termina mandato.Por la Ciudad de Buenos Aires, donde se elegirán 12 diputados, terminan su mandato los macristas Cornelia Schmidt Liermann y Pablo Tonelli -también consejero de la Magistratura-; los kirchneristas Nilda Garré, Andrés "Cuervo" Larroque y Axel Kicillof -candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos-; y el massista Marco Lavagna -que pelearía por la Jefatura porteña-, entre otros.Por los distritos más grandes, Santa Fe renovará 10 bancas y Córdoba 9. En el caso de la provincia mediterránea, culminan su mandato el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot -otro delfín de Monzó-; y el radical Mario Negri, jefe del interbloque oficialista, quien finalmente buscaría renovar su banca tras perder la elección provincial.Las provincias de Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego renovarán tres escaños. Por último, serán dos las bancas a renovar por Catamarca, La Pampa, Neuquén, San Luis y Santa Cruz. En el caso de la provincia sureña finaliza su primer período como diputado Máximo Kirchner, que podría saltar a la provincia de Buenos Aires, distrito que empezó a recorrer en los últimos dos años.y los distritos donde se votará esta categoría son Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.Concluyen nada más y nada menos que Federico Pinedo, el presidente provisional, que había asumido en lugar de Gabriela Michetti en 2015 y es una espada fundamental de Cambiemos; Miguel Pichetto, ahora candidato a vicepresidente de Mauricio Macri; y Marcelo Fuentes, titular de la bancada kirchnerista que integra la expresidenta.A continuación,detalla todos losBUENOS AIRES (35)Frente para la Victoria-PJ (12)Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Castagneto, Eduardo "Wado" de Pedro, Julio De Vido*, Abel Furlán, Adrián Grana, María Isabel Guerín, Mayra Mendoza, Fernanda Raverta, Rodrigo Rodríguez, Rodolfo Tailhade, Luana Volnovich.Pro (9)Samanta Acerenza, Eduardo Amadeo, Sergio Buil, Daniel Lipovetzky, Silvia Lospennato, Emilio Monzó, Pablo Torello, Paula Urroz, Waldo Wolff.Frente Renovador (6)Gustavo Bevilacqua, Graciela Camaño, Cecilia Moreau, Marcela Passo, Raúl Pérez, Carlos Selva.UCR (3)Karina Banfi, Miguel Bazze, Alejandro Echegaray.Red por Argentina (2)Fernando Asencio, Facundo Moyano.Justicialista (1)Diego Bossio.Movimiento Evita (1)Leonardo Grosso.Frente de Izquierda (1)Mónica Schlotthauer.CIUDAD DE BUENOS AIRES (12)Pro (6)Álvaro González, Cornelia Schmidt Liermann, Pablo Tonelli, Juan Carlos Villalonga, Marcelo Wechsler, Anabella Hers Cabral**.Frente para la Victoria-PJ (3)Nilda Garré, Axel Kicillof, Andrés "Cuervo" Larroque.Frente Renovador (2)Marco Lavagna, Carla Pitiot.Somos (1)Victoria Donda.SANTA FE (10)Pro (3)Astrid Hummel, Lucas Incicco, José Núñez.Frente para la Victoria-PJ (2)Marcos Cleri, Silvina Frana.Frente Renovador (2)Alejandro Grandinetti, Vanesa Massetani.UCR (1)Hugo Marcucci.Movimiento Evita (1)Lucila De Ponti.Primero Argentina (1)Alejandro Ramos.CÓRDOBA (9)Pro (2)Nicolás Massot, Pedro Pretto.UCR (2)Mario Negri, Olga Rista.Córdoba Federal (2)Juan Brügge, Adriana Nazario.Frente para la Victoria-PJ (1)Gabriela Estévez.Coalición Cívica (1)Leonor Martínez Villada.Concertación Forja (1)Juan Manuel Pereyra.MENDOZA (5): Sebastián Bragagnolo, Stella Maris Huczak (Pro); Luis Borsani (UCR); Guillermo Carmona (FpV-PJ); Pedro Miranda (Justicialista).TUCUMÁN (5): Walter Santillán, Mirta Soraire (FpV-PJ); Facundo Garretón (Pro); José Fernando Orellana (Justicialista por Tucumán); Teresita Villavicencio (Evolución).CORRIENTES (4): Julián Dindart (UCR); José Luis Aragón (FpV-PJ); Araceli Ferreyra (Movimiento Evita); Oscar Macías (Justicialista).MISIONES (4): Verónica Derna, Daniel Di Stéfano, Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero); María Cristina Britez (FpV-PJ).SALTA (4): Néstor Javier David, Pablo Kosiner (Justicialista); Miguel Nanni (UCR); Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos).SANTIAGO DEL ESTERO (4): Graciela Navarro, Estela Neder, Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago); Mariana Morales (Frente Renovador).CHACO (3): Lucila Masín, Analía Rach Quiroga (FpV-PJ); Horacio Goicoechea (UCR).CHUBUT (3): Santiago Igón, Ana María Llanos (FpV-PJ); Jorge Taboada (Red por Argentina).FORMOSA (3): Luis Basterra, Inés Lotto (FpV-PJ); Martín Hernández (UCR).JUJUY (3): Alejandra Martínez (UCR); Carolina Moisés (Justicialista); Alejandro Snopek (Frente Renovador).LA RIOJA (3): Luis Beder Herrera (Justicialista); Karina Molina (Pro); Héctor Olivares (UCR).RÍO NEGRO (3): Martín Doñate (FpV-PJ); Silvia Horne (Movimiento Evita); Sergio Wisky (Pro).SAN JUAN (3): Graciela Caselles (Partido Bloquista de San Juan); José Luis Gioja (FpV-PJ); María Florencia Peñaloza Marianetti (Somos San Juan).TIERRA DEL FUEGO (3): Analuz Carol, Matías Rodríguez (FpV-PJ); Gastón Roma (Pro).CATAMARCA (2): Verónica Mercado (FpV-PJ); Orieta Vera González (Coalición Cívica).LA PAMPA (2): Daniel Kroneberger (UCR); Sergio Ziliotto (Justicialista).NEUQUÉN (2): José Alberto Ciampini (FpV-PJ); Leandro López Koenig (Pro).SAN LUIS (2): Ivana Bianchi, Andrés Vallone (Unidad Justicialista).SANTA CRUZ (2): Máximo Kirchner (FpV-PJ); Nadia Ricci (UCR).SENADOCHACOEduardo Aguilar, María Inés Pilatti Vergara y Ángel Rozas.CIUDAD DE BUENOS AIRESFederico Pinedo, Fernando "Pino" Solanas y Marta Varela.ENTRE RÍOSAlfredo De Angeli, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath.NEUQUÉNLucila Crexell, Marcelo Fuentes y Guillermo Pereyra.RÍO NEGROSilvina García Larraburu, Magdalena Odarda y Miguel Pichetto.SALTACristina Fiore Viñuales, Juan Carlos Romero y Rodolfo Urtubey.SANTIAGO DEL ESTEROAda Itúrrez de Cappellini, Gerardo Montenegro y Blanca Porcel de Riccobelli.TIERRA DEL FUEGOMiriam Boyadjian, Julio Catalán Magni y José "Nato" Ojeda.*Se encuentra suspendido, fue desaforado el 25 de octubre de 2017.**Asumió en lugar de Patricia Bullrich, pero renunció en diciembre pasado y completará su mandato Jorge Garayalde.Fuente: Parlamentario.com.