Elecciones: Cinco gobernadores se pegarán a Macri y doce irán con Fernández

A tres días del cierre de listas, los gobernadores negocian con las fuerzas nacionales la posibilidad de colgar sus boletas de legisladores a sus opciones presidenciales, y; uno respaldará a Roberto Lavagna y cinco irán con lista corta, mientras que la única duda se ubica en Santa Fe donde todavía no se expresó un apoyo a un candidato.A continuación se detalla la situación- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, compartirá boleta a nivel nacional con su jefe político, el presidente Mauricio Macri.- Buenos Aires: La gobernadora María Eugenia Vidal irá junto al líder de su espacio, el presidente Macri.- Córdoba: El reelecto gobernador Juan Schiaretti presentará lista corta, es decir sólo con candidatos a legisladores nacionales y sin postulante presidencial.- Santa Fe: El gobernador electo Omar Perotti aún no dio pistas sobre si apoyará a algún candidato presidencial, con lo cual es una de las provincias que está en duda, pese a que compartió una alianza con el kirchnerismo y el resto de las vertientes del PJ para llegar al poder.- Entre Ríos: El reelecto gobernador Gustavo Bordet llevará sus candidatos a legisladores nacionales en la misma lista que a nivel nacional liderará Alberto Fernández.- Mendoza: El saliente gobernador Alfredo Cornejo llevará sus candidatos a legisladores nacionales de Juntos por el Cambio en la boleta encabezada por el presidente Macri.- Tucumán: El reelecto gobernador Juan Manzur llevará sus candidatos a legisladores nacionales en la boleta del Frente de Todos que tendrá como candidato presidencial a Alberto Fernández.- Salta: El saliente gobernador Juan Manuel Urtubey llevará sus candidatos a legisladores nacionales en la boleta de Consenso 19, que tendrá como postulante presidencial a Roberto Lavagna y a él mismo como su compañero de fórmula.- Misiones: El gobernador saliente, Hugo Passalacqua, y el electo, Oscar Herrera Ahuad, definieron llevar una lista lista corta de legisladores nacionales.- Chaco: El reelecto gobernador Domingo Peppo llevará a sus candidatos a legisladores nacionales en la misma lista que encabezará Alberto Fernández.- Corrientes: El gobernador Gustavo Valdés, de Juntos Por el Cambio, llevará sus candidatos a legisladores nacionales en la boleta de ese espacio que liderará el presidente Macri.- Santiago del Estero: El gobernador Gerardo Zamora manifestó su apoyo al candidato presidencial Alberto Fernández y llevará a sus candidatos a legisladores en la misma boleta que liderará el ex jefe de Gabinete.- San Juan: El reelecto gobernador Sergio Uñac llevará a sus postulantes al Congreso nacional en la misma lista que encabezará Alberto Fernández.- Jujuy: El reelecto gobernador Gerardo Morales llevará a sus postulantes a legisladores nacionales en la boleta que liderará el presidente Macri.- Río Negro: El gobernador saliente Alberto Weretilneck resolvió presentar sus candidatos a legisladores nacionales en una boleta corta sin fórmula presidencial.- Neuquén: El reelecto gobernador Omar Gutiérrez presentará una lista corta sin candidato a Presidente.- Formosa: El reelecto gobernador Gildo Insfrán llevará a sus candidatos en la misma boleta que tendrá a Alberto Fernández como aspirante presidencial.- Chubut: El reelecto gobernador Mariano Arcioni manifestó su apoyo al acuerdo entre su aliado Sergio Massa y el postulante presidencial Alberto Fernández, pero tiene resuelto presentar una lista corta de legisladores nacionales.- San Luis: El reelecto gobernador Alberto Rodríguez Saá presentará a sus candidatos a legisladores nacionales en una boleta que llevará a Alberto Fernández para la Presidencia.- Catamarca: La gobernadora Lucía Corpacci, quien aún no definió si va por otro mandato o se baja de su posible segunda reelección, llevará a sus candidatos a legisladores nacionales en la boleta de Alberto Fernández.- La Rioja: El gobernador Sergio Casas llevará a sus postulantes al Congreso nacional en la lista que liderará Alberto Fernández.- La Pampa: El gobernador saliente Carlos Verna se reconcilió con la ex mandataria Cristina Kirchner, por lo cual llevará a sus candidatos en la boleta de Alberto Fernández.- Santa Cruz: La gobernadora Alicia Kirchner presentará a sus candidatos al Congreso nacional en la misma boleta que encabezará Alberto Fernández.- Tierra del Fuego: Tanto la vertiente del peronismo de la saliente gobernadora Rosana Bertone, como del electo Gustavo Melella, respaldan la candidatura presidencial de Alberto Fernández.