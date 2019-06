Por falta de quórum, suspendieron reuniones de comisiones de Diputados

No pudieron iniciarse las reuniones en las comisiones de Legislación general y de Asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados, por la inasistencia de legisladores de Cambiemos, informó Juan Reynaldo Navarro (FPV). "El único que estuvo de ellos fue Fuadi Sosa", precisó. Además consideró que se debe rever "el tema del quórum".



"Estuvimos reunidos, estuvo presente todo el oficialismo pero Cambiemos no nos dio quórum", comentó Navarro respecto a la primera reunión prevista para este martes, que debía iniciarse a las 10. "El único que estuvo de ellos fue Fuadi Sosa", indicó además.



También se suspendió el encuentro de la comisión de Asuntos constitucionales, juicio político y peticiones, poderes y reglamento, pautada para las 10:45. Cambios en el quórum En diálogo con esta Agencia, Navarro señaló que el quórum de las comisiones "es de las cosas que hay que rever" en la Cámara. Según explicó, a principio de cada año legislativo "cuando se empiezan a armar las comisiones, todos quieren participar". Como ejemplo mencionó a Legislación general: "Tenemos 20 miembros, es decir que para llegar al quórum (la mitad más uno) precisamos 11 legisladores presentes", señaló.



El diputado del FPV consideró que se debería "poner un límite a la cantidad de miembros" de cada comisión, "para que luego dar el quórum sea más sencillo". En ese sentido comentó: "Personalmente voy a proponer que sea un número impar y que no supere los 15 miembros, para que sea más fácil juntar las comisiones".