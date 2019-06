Anunciaron el otorgamiento de 10.000 becas para capacitación digital

Foto 1/2 Foto 2/2

El presidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento de un programa de capacitación que prevé el otorgamiento de 10.000 becas con el objetivo de promover el acceso a un primer empleo digital y sostuvo que esta iniciativa demuestra "una vez más que cuando Gobierno y empresas trabajan en equipo se multiplican las oportunidades para los argentinos".



"El resultado de este trabajo colaborativo son las 10.000 becas que estamos lanzando hoy para que miles de argentinos puedan capacitarse en herramientas digitales y conseguir empleo en una industria que tiene mucho para ofrecerles", afirmó.



El Jefe del Estado hizo el anuncio al hablar en el marco del Foro Talento Digital 2019 que se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, también a cargo de la Secretaría de Gobierno de Modernización.



El evento convocó a representantes de más de 70 empresas, cámaras del sector y referentes del ecosistema digital.



También contó con la participación de los secretarios de Gestión e Innovación Pública, María Inés Baque; de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer; de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Leandro Goroyesky, y la titular del Enacom, Silvana Giúdici, entre otras autoridades.



Macri subrayó que el objetivo de generar empleo es uno de los principales pilares de la agenda digital que lleva adelante el Gobierno nacional.



Sostuvo que el desafío apunta a "acercarle a miles de argentinos la posibilidad de capacitarse en trabajos que son altamente demandados".



"Hoy me dicen ustedes que en muchas de empresas hay sillas vacías porque hay un faltante importante de personas con formación en herramientas digitales, programadores, reparadores de pc, analistas de marketing digital, desarrollo de software", indicó.



"Por eso es que vamos a dar esta beca a 10 mil argentinos para que puedan capacitarse en estas herramientas, y así van a tener la posibilidad de ocupar ese espacio", remarcó.



"Pensemos que dentro de tres años más de la mitad de los trabajadores en el mundo van a necesitar recapacitarse para estar a tono con la tecnología", agregó.



Afirmó que "los argentinos tenemos talento, creatividad y mucha determinación para ver esto como una oportunidad".



"Y ya empezamos con la Ley de la Economía del Conocimiento que votó el Congreso, casi por unanimidad y que es un ejemplo para expandir nuestras posibilidades en el futuro del trabajo", afirmó.



Macri aseveró que "es hora de mirar al futuro con los pies puestos en el presente", porque "lo que hagamos hoy impacta directamente en lo que pase mañana".



"Y no me refiero a los próximos meses o al próximo año, estamos hablando de las futuras generaciones", dijo el Presidente.



El programa gubernamental tomará a personas sin experiencia previa en la industria y los convertirá en programadores, analistas de marketing digital, ciencia de datos y otros perfiles, que a futuro podrán trabajar en cualquier proyecto de desarrollo de software y comercio electrónico.



Las becas, financiadas en su totalidad por el Estado, se complementarán con las EPT (Entrenamiento para el Trabajo), que incluyen la capacitación profesional.



En ese contexto, ya hay 500 puestos asegurados de empresas interesadas como Accenture, RedHat, EY y MercadoLibre, a la vez que se impulsará la firma de un Manifiesto por el Talento Digital, el cual implica un compromiso de cooperación entre el Estado y las cámaras y compañías.