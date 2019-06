El gobernador electo de Tierra del Fuego desmintió las denuncias de abuso

Gustavo Melella contó que es gay y desmintió las denuncias de abuso sexual que surgieron en medio de la campaña electoral. El gobernador electo contó que llegó a Tierra del Fuego como "cura salesiano, que no realiza misas ni confiesa". Y afirmó: "Soy gay, estoy en pareja hace muchos años, como 16 años, aunque no estoy casado".Y dijo que en ese marco se produjeron las denuncias, las cuales desmintió. "Sabíamos que por mi condición sexual iban a ir por ese lado, no por corrupción porque somos transparentes, sabíamos que algo iban a hacer y sucedió una semana después que dije que iba a ser candidato", señaló en diálogo conEn 2018, Melella fue imputado por el presunto delito de "abuso sexual coactivo", en la causa que investiga si pidió favores sexuales a trabajadores indigentes a cambio de empleo. El juez desestimó la denuncia, pero días después la fiscal de Río Grande volvió a imputarlo."Todo fue parte de una campaña política. Yo no manejo la Justicia. La gente sabe bien cómo fue y quien estuvo detrás", aseguró a"Si cometí un delito, tendré que pagarlo. Pero si me denunciaron falsamente, tendrán que pagarlos ellos", sostiene con voz calma por el teléfono. "La justicia está avanzando", agrega. Se refiere a la causa judicial que tiene a cargo el juez Raúl Sahade en Tierra del Fuego, quien a nueve meses de la denuncia aún no lo citó a indagatoria ni le secuestró el celular.La imputación respondió a un "requerimiento de instrucción penal" tras la denuncia del obrero Mario Lovera, una de las tres presuntas víctimas de MelellaEl domingo, la fórmula de Melella (Concertación Forja) se impuso en las elecciones a gobernador por el 50,9% de los votos contra el 37,8% que obtuvo la actual gobernadora Rosana Bertone y candidata a la reelección por Unidad Fueguina.Ahora, el mandatario provincial electo salió a desmentir las graves denuncias en su contra. "Las primeras denuncias fueron mediáticas a través de un medio nacional y tuvieron alcance nacional", expresó.Y dijo que el denunciante, un empleado de la municipalidad, aseguró ante los medios que el intendente había cometido actos de abuso, pero que en sede judicial declaró haber mentido por estar "enojado".El caso contra Melella comenzó el 30 de agosto de 2018, cuando el abogado Francisco Giménez denunció judicialmente a dos empresas contratistas del municipio por facturar obras públicas que no se habrían realizado.De la denuncia surge que los trabajos, en realidad, fueron concretados por los trabajadores de la construcción Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera, quienes -además- dijeron haber recibido pedidos de favores sexuales por parte de Melella, a cambio de ser contratados, primero, y luego para poder cobrar.Sin embargo, Melella contó durante el reportaje que las denuncias se realizaron luego de que él confirmara su candidatura a gobernador. Y que a su vez demandó por "falsa denuncia" a quien lo acusó. Respecto de otras dos denuncias, sostuvo que fueron hechas por personas que luego ni siquiera se presentan a declarar ante la Justicia.